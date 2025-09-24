Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso para enfermeiro tem salário inicial de R$ 8 mil por 40 horas semanais

Inscrições vão até o dia 16 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:59

O enfermeiro é um dos profissionais mais próximos da população no cotidiano (Imagem: Dragana Gordic | Shuttterstock)
O enfermeiro é um dos profissionais mais próximos da população no cotidiano Crédito: Dragana Gordic | Shuttterstock

Quem é enfermeiro e sonha com estabilidade na carreira pode ter uma grande oportunidade em um concurso público divulgado pela Prefeitura de São Domingos do Sul, no Rio Grande do Sul. Para a categoria, há uma vaga de enfermeiro com salário de R$ 8.169,68 por uma jornada de trabalho estabelecida em 40 horas semanais.

Os requisitos para disputar a vaga e assumi-la são ensino superior completo em enfermagem e registro ativo no conselho de classe da categoria. Para a vaga, será realizada uma prova teórico-objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. As inscrições estão abertas e vão até 16 de outubro.

Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso

Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso por Reprodução
Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso por Reprodução
Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso por Reprodução
Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso por Reprodução
1 de 4
Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso por Reprodução

Quem tiver interesse na vaga, precisará pagar uma taxa de inscrição de R$ 150 estabelecida para cargos de nível superior. A banca organizadora do certame é a Legalle Concurso, que tem o site onde as inscrições podem ser feitas de maneira exclusiva, já que não há a possibilidade de inscrição presencial.

Entre as atribuições descritas para o cargo, estão ações comuns a enfermeiros como prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do município; fazer curativos, aplicar vacinas e injeções; responder pela observância de prescrições médicas e relativas a doentes. Todos os detalhes podem ser vistos no edital.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil

Mais recentes

Imagem - Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever

Ministério Público anuncia concurso com salários iniciais de R$ 34 mil; saiba como se inscrever
Imagem - Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior
Imagem - Salários de até R$ 5,5 mil: Salvador tem 524 vagas de emprego nesta quarta (24)

Salários de até R$ 5,5 mil: Salvador tem 524 vagas de emprego nesta quarta (24)

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
03

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
04

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas