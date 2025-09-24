Concurso para enfermeiro tem salário inicial de R$ 8 mil por 40 horas semanais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:59
Quem é enfermeiro e sonha com estabilidade na carreira pode ter uma grande oportunidade em um concurso público divulgado pela Prefeitura de São Domingos do Sul, no Rio Grande do Sul. Para a categoria, há uma vaga de enfermeiro com salário de R$ 8.169,68 por uma jornada de trabalho estabelecida em 40 horas semanais.
Os requisitos para disputar a vaga e assumi-la são ensino superior completo em enfermagem e registro ativo no conselho de classe da categoria. Para a vaga, será realizada uma prova teórico-objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. As inscrições estão abertas e vão até 16 de outubro.
Vaga de enfermeiro foi divulgada em concurso
Quem tiver interesse na vaga, precisará pagar uma taxa de inscrição de R$ 150 estabelecida para cargos de nível superior. A banca organizadora do certame é a Legalle Concurso, que tem o site onde as inscrições podem ser feitas de maneira exclusiva, já que não há a possibilidade de inscrição presencial.
Entre as atribuições descritas para o cargo, estão ações comuns a enfermeiros como prestar serviços de enfermagem nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do município; fazer curativos, aplicar vacinas e injeções; responder pela observância de prescrições médicas e relativas a doentes. Todos os detalhes podem ser vistos no edital.