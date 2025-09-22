OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Vagas são para níveis médio e superior completos

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:30

Vagas são para trabalhar em Mandirituba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Mandirituba, no interior do Paraná, divulgou um novo concurso público para quem procura estabilidade na carreira. O certame tem 154 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 18,7 mil. As oportunidades são para os níveis médio e superior completo com diferentes jornadas de trabalho.

As vagas de maior destaque são para médico de Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem vencimento inicial estabelecido em R$ R$ 18.706,27 por 40 horas semanais de trabalho. Ao todo, são três vagas para candidatos que, além de formação em Medicina, precisam ter curso de informática e registro no conselho da classe. Veja todas as vagas abaixo:

Quem estiver interessado em uma das 154 vagas pode se inscrever pelo site do Instituto Unifil, banca organizadora do concurso, entre os dias 17 de setembro e 9 de outubro. Haverá isenção total da taxa de inscrição para os candidatos inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea, sangue e leite humano.