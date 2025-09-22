Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 154 vagas e salários de até R$ 18,7 mil

Vagas são para níveis médio e superior completos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:30

Vagas são para trabalhar em Mandirituba Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Mandirituba, no interior do Paraná, divulgou um novo concurso público para quem procura estabilidade na carreira. O certame tem 154 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 18,7 mil. As oportunidades são para os níveis médio e superior completo com diferentes jornadas de trabalho.

As vagas de maior destaque são para médico de Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem vencimento inicial estabelecido em R$ R$ 18.706,27 por 40 horas semanais de trabalho. Ao todo, são três vagas para candidatos que, além de formação em Medicina, precisam ter curso de informática e registro no conselho da classe. Veja todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Mandirituba

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Quem estiver interessado em uma das 154 vagas pode se inscrever pelo site do Instituto Unifil, banca organizadora do concurso, entre os dias 17 de setembro e 9 de outubro. Haverá isenção total da taxa de inscrição para os candidatos inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea, sangue e leite humano.

A Prova Objetiva será aplicada em Mandirituba/PR e tem 2 de novembro como data prevista. Caso o número de candidatos exceda o número de lugares adequados para realização das provas, haverá o direito de realizá-las em cidades vizinhas.

Concurso Concurso Público

