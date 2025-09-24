Acesse sua conta
Abertas inscrições para concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior

Oportunidade é para Sergipe

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:00

Ministério Público de Sergipe Crédito: Reprodução

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público de Sergipe (MP-SE) com vagas de nível médio e superior. No certame, que será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), há 28 vagas imediatas e salários iniciais que vão até R$ 5,4 mil.

As vagas têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os salários mais altos, de R$ 5.474,00, são para a função de analista. Das 13 vagas para o cargo, oito são para área de TI e as outras cinco são distribuídas para medicina com especialização em psiquiatria e perícia, ciências contábeis, pedagogia, psicologia e estatística.

Concurso do Ministério Público de Sergipe

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Além da modalidade de ampla concorrência, 20% das vagas são reservadas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência (PCDs). A prova do concurso, que será objetiva e discursiva, será realizada em Aracaju, a capital de Sergipe, e tem previsão de aplicação para o dia 11 de janeiro de 2026.

O período de inscrição se estende até o dia 21 de outubro. Para os cargos de analistas, a taxa de inscrição é de R$ 160,00. Para os cargos de nível médio, as taxas variam entre R$ 120,00 e R$ 140,00.

Tags:

Emprego Concurso

