Companhia abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 14,4 mil

Inscrições abrem em 3 de outubro; oportunidade é no Ceará

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07:48

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil. Crédito: Shutterstock

A Companhia Docas do Ceará (CDC) anunciou concurso público para o cargo de Analista Portuário, com 73 vagas, sendo 45 imediatas e 28 para cadastro de reserva, e salários que chegam a R$ 14.429,02.

A seleção é voltada para profissionais de nível superior em diferentes áreas, como Administração, Direito, Contabilidade, Economia, Engenharia e Medicina do Trabalho. 

O cargo de Analista Portuário contempla 10 especialidades. Podem se candidatar profissionais com graduação nas áreas exigidas e registro em conselho de classe, quando aplicável. A jornada é de 200 horas mensais, exceto para Médico do Trabalho, que terá carga de 100 horas mensais.

Companhia Docas do Ceará

Detalhes sobre vagas e remunerações
Detalhes sobre vagas e remunerações por Captura de tela (com auxílio de IA)
Detalhes sobre vagas e remunerações por Captura de tela (com auxílio de IA)
Detalhes sobre vagas e remunerações por Captura de tela (com auxílio de IA)
1 de 4
Detalhes sobre vagas e remunerações por Captura de tela (com auxílio de IA)

As inscrições devem ser realizadas de 3 a 17 de outubro, pelo site do IADE. A taxa é de R$ 120, com isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea

O concurso será composto por prova objetiva (eliminatória e classificatória) e avaliação de títulos (classificatória). A prova será aplicada em 23 de novembro, em Fortaleza, com questões de português, raciocínio lógico, legislação, administração pública, atualidades e conhecimentos específicos de cada especialidade. O resultado final terá validade de dois anos, prorrogável por igual período

Além da remuneração-base, os aprovados receberão adicional de risco de 40%, elevando o salário bruto inicial para até R$ 14,4 mil no caso dos engenheiros, por exemplo. 

