Criança de três anos morre afogada durante festa de família na Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:53
Uma criança de apenas três anos de idade morreu afogada após cair em uma piscina durante uma celebração familiar. O caso foi registrado em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano.
De acordo com a Delegacia Territorial (DT) do município, Ana Laura Soares Moura estava em uma residência, no bairro Vereda Tropical quando caiu na piscina.
Segundo informações da TV Oeste, a família estava reunida em uma chácara para a celebração de um aniversário. Por volta das 15h, ela foi encontrada na piscina, inconsciente. Ela foi levada para a UPA, onde chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada. Poucos momentos depois ela foi a óbito após uma nova parada.