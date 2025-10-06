Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de três anos morre afogada durante festa de família na Bahia

Caso ocorreu em Luís Eduardo Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:53

Ana Laura Soares Moura
Ana Laura Soares Moura Crédito: Reprodução

Uma criança de apenas três anos de idade morreu afogada após cair em uma piscina durante uma celebração familiar. O caso foi registrado em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano. 

De acordo com a Delegacia Territorial (DT) do município, Ana Laura Soares Moura estava em uma residência, no bairro Vereda Tropical quando caiu na piscina. 

Leia mais

Imagem - Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

Imagem - Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Justiça mantém prisão de suspeito de matar duas amigas em Simões Filho

Imagem - Turista mineira morre afogada em praia famosa do extremo sul da Bahia

Turista mineira morre afogada em praia famosa do extremo sul da Bahia

Segundo informações da TV Oeste, a família estava reunida em uma chácara para a celebração de um aniversário. Por volta das 15h, ela foi encontrada na piscina, inconsciente. Ela foi levada para a UPA, onde chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada. Poucos momentos depois ela foi a óbito após uma nova parada. 

Tags:

Bahia Luís Eduardo Magalhães

Mais recentes

Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador
Imagem - Justiça mantém prisão do deputado Binho Galinha

Justiça mantém prisão do deputado Binho Galinha
Imagem - Preso por furto em cidade baiana é liberado porque delegacia não funciona no fim de semana

Preso por furto em cidade baiana é liberado porque delegacia não funciona no fim de semana

MAIS LIDAS

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
01

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal
02

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
03

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota
04

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota