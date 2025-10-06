Turista mineira morre afogada em praia famosa do extremo sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:20
Uma turista mineira de 51 anos, identificada como Maria Aparecida Ferreira de Souza, morreu afogada em uma praia de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no último sábado (4).
Segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, Maria se afogou na praia da Cabana Malibu, no bairro de Taperapuan. Ela entrou no mar com o companheiro e a filha. Alguns minutos depois, o homem começou a pedir socorro ao perceber que a mulher estava se afogando.
O genro de Maria, que estava na praia, disse à polícia que tentou ajudar, mas ela já estava submersa quando ele entrou na água. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.
Praias de Porto Seguro
O corpo de Maria Aparecida foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro.