Turista mineira morre afogada em praia famosa do extremo sul da Bahia

Vítima foi identificada como Maria Aparecida Ferreira de Souza, de 51 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:20

Praia de Taperapuan
Praia de Taperapuan Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma turista mineira de 51 anos, identificada como Maria Aparecida Ferreira de Souza, morreu afogada em uma praia de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no último sábado (4).

Segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, Maria se afogou na praia da Cabana Malibu, no bairro de Taperapuan. Ela entrou no mar com o companheiro e a filha. Alguns minutos depois, o homem começou a pedir socorro ao perceber que a mulher estava se afogando.

O genro de Maria, que estava na praia, disse à polícia que tentou ajudar, mas ela já estava submersa quando ele entrou na água. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu.

O corpo de Maria Aparecida foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro.

