DISTRITO FEDERAL

Candidato sofre mal súbito durante prova do CNU

Homem teve uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado para um hospital

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:45

Candidato do CNU passa mal durante prova Crédito: Corpo de Bombeiros do DF/Reprodução

Um candidato que prestava o Concurso Nacional Unificado (CNU) sofreu um mal súbito durante a aplicação da prova na faculdade da Asa Sul, em Brasília, neste domingo (5). Ele precisou ser reanimado por bombeiros e foi encaminhado a um hospital.

De acordo com informações do g1 Distrito Federal, o homem teve uma parada cardiorrespiratória. O socorro exigiu cerca de 20 minutos de manobras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 15h, duas horas após o começo da prova em todo o país, às 13h (horário de Brasília). três carros e um helicóptero foram acionados para o atendimento no Centro Universitário UDF, na 904 Sul.

