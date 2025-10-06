Acesse sua conta
Candidato sofre mal súbito durante prova do CNU

Homem teve uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado para um hospital

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:45

Um candidato que prestava o Concurso Nacional Unificado (CNU) sofreu um mal súbito durante a aplicação da prova na faculdade da Asa Sul, em Brasília, neste domingo (5). Ele precisou ser reanimado por bombeiros e foi encaminhado a um hospital.

De acordo com informações do g1 Distrito Federal, o homem teve uma parada cardiorrespiratória. O socorro exigiu cerca de 20 minutos de manobras.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 15h, duas horas após o começo da prova em todo o país, às 13h (horário de Brasília). três carros e um helicóptero foram acionados para o atendimento no Centro Universitário UDF, na 904 Sul.

O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV). Cerca de 760 mil candidatos compareceram aos locais de prova em todo o Brasil.

