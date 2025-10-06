INTERIOR

Preso por furto em cidade baiana é liberado porque delegacia não funciona no fim de semana

Homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) do município no último sábado (4)

Yan Inácio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:41

Delegacia Territorial de Xique-Xique Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem foi solto após ser preso em flagrante por furtar uma creche em Xique-Xique, no oeste da Bahia, no último sábado (4). Ao chegarem na delegacia do município, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizaram a prisão, foram informados de que a delegacia não recebe suspeitos para serem custodiados aos finais de semana.

Segundo a Polícia Civil, aos finais de semana e feriados, equipes da Polícia Militar e da GCM de municípios vizinhos como Central, Itaguaçu da Bahia e América Dourada devem apresentar suspeitos presos em flagrante no Plantão Central da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Irecê. Isso acontece porque o número de viaturas é limitado nas delegacias territoriais em municípios da região.

Em Xique-Xique, por exemplo, há apenas uma guarnição da PM para 44.757 habitantes, segundo Éder Bastos, diretor de comunicação da cidade. A distância entre o município e a cidade sede é de 112 quilômetros, com um tempo de deslocamento de cerca de 4 horas, sem contar as horas gastas com o registro do auto de prisão em flagrante na delegacia central, o que deixaria o município sem a cobertura da viatura durante esse período.

Segundo Bastos, por conta da maior movimentação de festas na cidade, “a maioria dos episódios relacionados a furtos, assaltos ou até homicídios se concentram aos finais de semana”, conta. Atualmente, a cidade tem uma companhia orgânica da Polícia Militar com cerca de 14 policiais. Eles se dividem em dois a cada turno de trabalho. Já a GCM conta com um contingente de 20 agentes que fazem a segurança patrimonial do município.

“Se Xique-Xique passar a ser companhia independente da Polícia Militar. A partir daí, o município espera um incremento no número de policiais”, diz. Uma companhia orgânica é uma subunidade de um batalhão, subordinada a ele e com atuação mais restrita, enquanto a companhia independente, com a de Salvador, tem autonomia de gestão, comando e infraestrutura, atuando como um batalhão de menor efetivo, mas com responsabilidades similares sobre áreas geográficas específicas.