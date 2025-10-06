Acesse sua conta
Vinte e duas aves silvestres são resgatadas na Bahia; suspeito é preso

Entre os animais estavam papa-capim, cardeal, canário-da-terra e coleirinho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:06

PM apreende aves silvestres em Catu
PM apreende aves silvestres em Catu Crédito: Divulgação

Vinte e duas aves silvestres foram resgatadas por policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) na manhã de sábado (4), na cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a corporação, os militares realizavam uma operação, quando encontraram na posse de um homem, seis papa-capim, cinco cardeal, 10 canário-da-terra e um coleirinho.

As aves foram encaminhadas ao Cetas e o indivíduo apresentado à delegacia de Alagoinhas para registro da ocorrência.

Confira fotos de outros resgates na Bahia:

Em agosto, mais de 200 aves silvestres foram resgatadas de comércio ilegal na Bahia. Equipes da Delegacia Territorial (DT) de Poções, com suporte da 10ª e 21ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), realizaram diligências em Poções, Boa Nova e Iguaí. Quatro pessoas foram presas e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia

Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA
1 de 7
Mais de 200 aves silvestres são resgatadas de comércio ilegal na Bahia por Divulgação/PC-BA

Aves silvestres são resgatadas em Camaçari

Aves silvestres são resgatadas pela PM em Camaçari por Reprodução/COPPA
Aves silvestres são resgatadas em Camaçari por Reprodução/COPPA
Aves silvestres são resgatadas em Camaçari por Reprodução/COPPA
Aves silvestres são resgatadas pela PM em Camaçari por Reprodução/COPPA
1 de 4
Aves silvestres são resgatadas pela PM em Camaçari por Reprodução/COPPA

