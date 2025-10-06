ILEGAL

Vinte e duas aves silvestres são resgatadas na Bahia; suspeito é preso

Entre os animais estavam papa-capim, cardeal, canário-da-terra e coleirinho

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:06

PM apreende aves silvestres em Catu Crédito: Divulgação

Vinte e duas aves silvestres foram resgatadas por policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) na manhã de sábado (4), na cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a corporação, os militares realizavam uma operação, quando encontraram na posse de um homem, seis papa-capim, cinco cardeal, 10 canário-da-terra e um coleirinho.

As aves foram encaminhadas ao Cetas e o indivíduo apresentado à delegacia de Alagoinhas para registro da ocorrência.

Confira fotos de outros resgates na Bahia:

Em agosto, mais de 200 aves silvestres foram resgatadas de comércio ilegal na Bahia. Equipes da Delegacia Territorial (DT) de Poções, com suporte da 10ª e 21ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), realizaram diligências em Poções, Boa Nova e Iguaí. Quatro pessoas foram presas e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

