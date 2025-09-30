Mais de 50 aves silvestres morrem ao ficarem grudadas em cola aplicada em muro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:24
Mais de 50 aves silvestres morreram após ficarem grudadas em um muro onde foi aplicada uma substância adesiva por uma empresa de dedetização. O caso aconteceu na segunda-feira (29), em um condomínio residencial em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal.
Entre as aves mortas estão sabiás e rolinhas. Os animais foram encontrados por moradores do condomínio, que tentaram salvar alguns sobreviventes usando farinha para remover a cola. Algumas aves precisaram ter as asas aparadas para facilitar a remoção da substância, de acordo com o Correio Braziliense.
Pelo menos cinco animais foram encontrados mortos em uma lixeira próxima ao muro. As aves sobreviventes foram encaminhadas para o Hospital Público da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passarão por tratamento e reabilitação antes de serem devolvidos à natureza.
A Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Animais (DRCA) instaurou um inquérito para apurar o caso para encontrar os responsáveis pela aplicação da cola no muro do condomínio. Eles podem ser responsabilizados por maus-tratos contra animais silvestres.