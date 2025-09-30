CRIME AMBIENTAL

Mais de 50 aves silvestres morrem ao ficarem grudadas em cola aplicada em muro

Caso aconteceu no Distrito Federal

Yan Inácio

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:24

Aves ficaram presas em substância adesiva Crédito: Freepik/Imagem Ilustrativa

Mais de 50 aves silvestres morreram após ficarem grudadas em um muro onde foi aplicada uma substância adesiva por uma empresa de dedetização. O caso aconteceu na segunda-feira (29), em um condomínio residencial em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal.

Entre as aves mortas estão sabiás e rolinhas. Os animais foram encontrados por moradores do condomínio, que tentaram salvar alguns sobreviventes usando farinha para remover a cola. Algumas aves precisaram ter as asas aparadas para facilitar a remoção da substância, de acordo com o Correio Braziliense.

Pelo menos cinco animais foram encontrados mortos em uma lixeira próxima ao muro. As aves sobreviventes foram encaminhadas para o Hospital Público da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passarão por tratamento e reabilitação antes de serem devolvidos à natureza.