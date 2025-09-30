Acesse sua conta
Mulher é presa após furar enfermeira com agulha contaminada por HIV

Profissional realizava coleta de sangue do bebê da mulher quando a agulha perfurou a sua mãe

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:42

Hospital Infantil João Paulo II
Hospital Infantil João Paulo II Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa em Belo Horizonte, Minas Gerais, após atingir uma enfermeira com uma agulha contaminada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A profissional atendia o bebê de três meses da suspeita, no Hospital Infantil João Paulo II, quando foi alvo da agressão.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo portal G1, a enfermeira estava coletando sangue da criança quando a mãe, de 25 anos, teria retirado a agulha e perfurado a mão da trabalhadora, de 52 anos. A profissional disse à polícia que havia suspeita de que a criança tivesse o vírus, visto que a mãe é soropositiva.

A mãe do bebê, por sua vez, negou ter atacado a enfermeira e afirmou que retirou a agulha do braço da criança porque ela estaria “girando” o objeto no acesso, mas alegou ter apenas jogado a agulha no chão. Ela também reclamou do atendimento dos profissionais da clínica e das condições da unidade em que foi atendida.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela administração do Hospital Infantil João Paulo II, lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio à profissional, que foi atendida e recebeu a medicação necessária contra o vírus.

A enfermeira e a mãe da criança foram conduzidas à 2ª Central Estadual de Plantão Digital, onde prestaram depoimento. A suspeita foi presa em flagrante e, posteriormente, encaminhada para o presídio de Vespasiano. O caso segue em investigação.

