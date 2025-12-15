Turista dos EUA leva surra de banhistas após filmar mulher em praia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 07:57
A Polícia Militar precisou intervir em uma confusão registrada na Praia do Campeche, em Florianópolis, após um turista americano levar uma surra dada por banhistas. Segundo a corporação, o homem foi flagrado filmando o corpo de uma mulher sem autorização. O caso foi no sábado (13), segundo informação do portal ND Mais.
De acordo com a PM, ao verificar o celular do turista, os policiais encontraram vídeos com zoom direcionado às partes íntimas da vítima. Antes da chegada da equipe, a mulher e o companheiro dela reagiram à situação e agrediram o homem, que acabou sendo imobilizado por outras pessoas que estavam no local.
O episódio ocorreu por volta das 17h30. Após ser contido, o turista foi encaminhado a um posto do Corpo de Bombeiros, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. Em seguida, ele foi retirado da praia em segurança.