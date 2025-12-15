SANTA CATARINA

Turista dos EUA leva surra de banhistas após filmar mulher em praia

PM foi chamada para conter confusão

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 07:57

Praia do Campeche, em Florianópolis Crédito: Reprodução

A Polícia Militar precisou intervir em uma confusão registrada na Praia do Campeche, em Florianópolis, após um turista americano levar uma surra dada por banhistas. Segundo a corporação, o homem foi flagrado filmando o corpo de uma mulher sem autorização. O caso foi no sábado (13), segundo informação do portal ND Mais.

De acordo com a PM, ao verificar o celular do turista, os policiais encontraram vídeos com zoom direcionado às partes íntimas da vítima. Antes da chegada da equipe, a mulher e o companheiro dela reagiram à situação e agrediram o homem, que acabou sendo imobilizado por outras pessoas que estavam no local.