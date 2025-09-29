BRASIL

Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto

Após o crime, homem continuou conduzindo o veículo

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:05

Motorista do ônibus matou o passageiro à facadas Crédito: Reprodução

A discussão entre um motorista de ônibus e um passageiro terminou em homicídio na cidade de Parelheiros, em São Paulo. A briga começou depois que o homem reclamou do fato de o condutor não ter parado no ponto e foi esfaqueado pelo trabalhador. O caso ocorreu na tarde deste domingo (28).

O motorista conduzia o ônibus que faz a linha entre o Terminal Parelheiros e o Terminal Santo Amaro. Segundo informações da Folha de S. Paulo, por volta das 14h20 os dois se desentenderam e o condutor atingiu o passageiro com golpes de faca. A vítima teria solicitado a parada em um ponto, mas, segundo relato de uma testemunha, o motorista não parou o veículo.

O passageiro, então, correu até o ponto seguinte para tentar embarcar no ônibus. Quando o motorista parou, ele arremessou uma mochila contra o condutor, que desceu armado com uma faca e, durante a discussão, golpeou o rapaz na região do abdômen.