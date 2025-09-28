Acesse sua conta
Adolescente de 14 anos é amarrado e agredido com socos e chutes pela mãe e irmã

Genitora foi presa em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15:01

Polícia Civil investiga o caso
Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Um adolescente de 14 anos foi vítima de tortura praticada pela própria mãe, de 43 anos, e pela irmã, de 17, em Águas Lindas de Goiás. O caso ocorreu na última quinta-feira (25) e envolveu agressões físicas e psicológicas recorrentes. A mãe do rapaz foi presa após denúncia apresentada por uma conselheira tutelar, que levou o jovem até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade.

Na manhã do episódio, o jovem foi amarrado com uma extensão elétrica e foi alvo de socos, chutes, enforcamento e mordidas. Ele também alegou ser alvo frequente de humilhações, chegando a ouvir da mãe que deveria “se jogar na frente de um ônibus”.

Após conseguir fugir, o adolescente buscou abrigo na casa de uma tia, que o encaminhou ao Conselho Tutelar. Exames realizados confirmaram lesões visíveis compatíveis com as agressões narradas pela vítima.

A mãe foi presa em flagrante pelo crime de tortura; a irmã adolescente também deverá responder pelos atos violentos. Medidas imediatas foram adotadas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

