Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Humorista tem shows cancelados após ser condenado por estupro contra a filha

Cris Pereira nega as acusações

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:58

Cris Pereira
Cris Pereira Crédito: Reprodução

O humorista Cris Pereira teve os shows que faria neste fim de semana na região sul do Brasil cancelados. O anúncio foi feito pela produtora Desfrontera no Instagram. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria filha. Ele nega a acusação. 

No perfil Circuito Desfrontera Comedy, a empresa demonstrou apoio ao artista, afirmando que "as notícias não condizem com a verdade" e que tem "plena convicção de que a verdade será exposta e de que a Justiça será feita em breve."

"Decidimos pelo cancelamento da turnê deste final de semana nas cidades de Palmas-PR, Herval D’Oeste-SC e Pinhalzinho-SC. Nossa prioridade é preservar a imagem não apenas do artista, mas também da pessoa Cris Pereira, bem como de seus familiares", diz a empresa. 

O show teria como tema os 30 anos de carreira de Cris Pereira, com o ator interpretando seus principais personagens. Os ingressos serão automaticamente cancelados e reembolsados, segundo o anúncio. 

Leia mais

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Comediante é condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria filha aos 3 anos

Comediante é condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria filha aos 3 anos

Na próxima segunda-feira (29), Cris Pereira tem apresentação marcada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Até o momento, a produção segue vendendo ingressos e não comunicou nenhum tipo de cancelamento. "Manifestamos ao nosso parceiro Cris Pereira total apoio completo e irrestrito", publicou o perfil do estabelecimento no Instagram.

Condenação 

Cris Pereira foi acusado de cometer estupro de vulnerável a própria filha, menor de idade e condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. A defesa de Cristiano afirma que a sentença de primeiro grau "reconheceu a ausência de provas" e que tem "plena confiança no reconhecimento do equívoco do julgamento no TJ-RS".

Mais recentes

Imagem - Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo

Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo
Imagem - Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida
Imagem - Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões em esquema via Pix é preso no Panamá

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões em esquema via Pix é preso no Panamá

MAIS LIDAS

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
01

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
02

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

Imagem - Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça
03

Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
04

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça