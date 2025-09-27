CRIME

Humorista tem shows cancelados após ser condenado por estupro contra a filha

Cris Pereira nega as acusações

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:58

Cris Pereira Crédito: Reprodução

O humorista Cris Pereira teve os shows que faria neste fim de semana na região sul do Brasil cancelados. O anúncio foi feito pela produtora Desfrontera no Instagram. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria filha. Ele nega a acusação.

No perfil Circuito Desfrontera Comedy, a empresa demonstrou apoio ao artista, afirmando que "as notícias não condizem com a verdade" e que tem "plena convicção de que a verdade será exposta e de que a Justiça será feita em breve."

"Decidimos pelo cancelamento da turnê deste final de semana nas cidades de Palmas-PR, Herval D’Oeste-SC e Pinhalzinho-SC. Nossa prioridade é preservar a imagem não apenas do artista, mas também da pessoa Cris Pereira, bem como de seus familiares", diz a empresa.

O show teria como tema os 30 anos de carreira de Cris Pereira, com o ator interpretando seus principais personagens. Os ingressos serão automaticamente cancelados e reembolsados, segundo o anúncio.

Na próxima segunda-feira (29), Cris Pereira tem apresentação marcada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Até o momento, a produção segue vendendo ingressos e não comunicou nenhum tipo de cancelamento. "Manifestamos ao nosso parceiro Cris Pereira total apoio completo e irrestrito", publicou o perfil do estabelecimento no Instagram.

Condenação