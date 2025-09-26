JUSTIÇA

Comediante é condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria filha aos 3 anos

Ainda cabe recurso da decisão

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:41

Cris Pereira Crédito: Reprodução

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido artisticamente como Cris Pereira, foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele se tornou réu da Justiça gaúcha após ser acusado de abusar da própria filha quando ela tinha três anos de idade. O caso foi julgado na última quinta-feira (25). O comediante ficou famoso por sua participação no programa A Praça é Nossa, interpretando o personagem “Jorge da Borracharia”.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) confirmou ao portal G1 que Cris Pereira foi à julgamento. Ele foi sentenciado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime cometido em 2021.

Segundo a defesa do humorista, em nota publicada nas redes sociais, Cristiano havia sido absolvido em 1ª instância por falta de provas, uma vez que os laudos oficiais produzidos por peritos do Departamento Médico Legal do RS “confirmaram a inexistência do fato”. Ainda de acordo com a defesa, Cris não foi indiciado pela Polícia Civil após o inquérito.

Cris Pereira foi condenado em 2º grau 1 de 7

“No julgamento em 2ª instância, contudo, houve decisão que contrariou as provas periciais produzidas em juízo, conferindo peso a atestados particulares apresentados pela assistência da acusação — documentos estes produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e da ampla defesa”, afirmou a nota.