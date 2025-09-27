ALÔ ALÔ

Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:00

Baiano de Feira de Santana faz sucesso em São Paulo com sorveteria de sabores nordestinos Crédito: @acordechocolates

A saudade dos sabores da infância levou o feirense Anderson Maciel Boeira, de 44 anos, a mudar de vida em São Paulo. Natural de Feira de Santana, o baiano deixou a carreira de desenvolvedor de interfaces para empreender no ramo gastronômico e abriu, em 2022, a sorveteria Cangote Sorvetes, especializada em sabores nordestinos. Localizada na Vila Buarque, no centro da capital paulista, a casa caiu no gosto do público ao oferecer delícias como cajá, siriguela, queijo coalho, graviola, acerola e até sorvete de bolo de rolo. O espaço já atrai até 8 mil clientes por mês.

O investimento inicial foi de R$ 50 mil, e Boeira começou sozinho. Hoje, a Cangote conta com uma equipe de cinco pessoas e já se prepara para crescer: uma nova unidade será inaugurada entre dezembro e janeiro na Galeria Metrópole, também no centro de São Paulo, em parceria com a padaria Na Fila do Pão. A expectativa é atingir até 12 mil clientes mensais somando as duas lojas. Além da expansão física, o empreendedor planeja abrir uma cozinha de produção centralizada para fornecer sorvetes a cafés, restaurantes e projetos sociais, ampliando o alcance da marca que nasceu do afeto e da memória afetiva nordestina.

CEO da Liga do Catar é recebido em Salvador

CEO da Liga do Catar é recebido por Guilherme Bellintani em Salvador para discutir investimentos no futebol brasileiro Crédito: Divulgação

O CEO da Qatar Stars League (QSL), Ahmed Abbassi, foi recebido nesta quinta-feira, em Salvador, pelo empresário Guilherme Bellintani para um jantar em sua residência. Acompanhado do diretor desportivo da Liga, o português Antero Henrique, o executivo está em visita ao Brasil para avaliar possíveis investimentos do Catar no futebol nacional — incluindo a aquisição de um clube para transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Bellintani é sócio da Squadra Sports, consultoria esportiva responsável pelos estudos que irão embasar os investimentos do Catar no Brasil. A empresa tem papel estratégico na análise de oportunidades e viabilidade de negócios no mercado esportivo nacional. Também participaram do encontro o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Cadu Santoro, e o empresário Paulo Pitombeira, que articulou a vinda dos dirigentes ao país.

Celebração especial

ACM Júnior e Rosário Magalhães Crédito: Divulgação

O empresário Antonio Carlos Magalhães Júnior, acionista da Rede Bahia, celebrou seu aniversário nesta quarta-feira em viagem à Oslo, capital da Noruega. A comemoração foi ao lado da esposa, Rosário Magalhães. ACM Júnior é pai de Renata Correia, diretora do Jornal Correio, e de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Em homenagem nas redes sociais, Neto destacou o carinho e admiração que o pai desperta: “Sempre que eu encontro alguém que conhece meu pai, eu escuto a mesma coisa: ‘Pô, Neto, seu pai é um cara incrível… que coração enorme, sensível, dedicado’. […] Hoje é dia de celebrar a vida desse exemplo que eu tenho a honra de chamar de pai. Feliz aniversário, pai. Te amo muito.” Discreto, o empresário costuma manter sua vida pessoal fora dos holofotes, mas é reconhecido por sua atuação nos bastidores da comunicação e da política baiana.

Lançamento

Sabrina Furtado, Carol Furtado e Silvana Rosemberg Crédito: Elias Dantas

A marca baiana Martha Paiva apresentou, nesta quarta-feira, sua nova coleção autoral intitulada “Florescer”, durante um almoço beneficente realizado na Casa Rosemberg, no bairro de Ondina, em Salvador. Parte da renda arrecadada com o evento será destinada ao Hospital Martagão Gesteira. Sob o comando de Sabrina e Carolina Furtado, a nova coleção marca uma nova fase da grife, com foco em peças atemporais, de alto padrão de acabamento e estética contemporânea. “Depois de três coleções cápsulas, fizemos uma curadoria especial para apresentar peças com o que gostamos de chamar de ‘básico com estilo MP’”, explicou Carolina.

Prêmio Caboré

Nizan recebendo indicação Crédito: Divulgação

O publicitário e estrategista de comunicação Nizan Guanaes, CEO da consultoria N.ideias, foi indicado ao Prêmio Caboré 2025, um dos mais importantes reconhecimentos da indústria de comunicação, marketing e mídia do Brasil. A premiação, criada em 1980 pelo Meio & Mensagem, celebra profissionais e empresas que se destacaram ao longo do ano em suas áreas de atuação. Nizan concorre na categoria Serviço de Marketing, representando a N.ideias, que se posiciona no mercado como um hub estratégico, com estrutura enxuta, foco em criatividade e resultados, sem seguir o modelo tradicional de agência de publicidade. A votação, aberta exclusivamente para assinantes do Meio & Mensagem, ocorrerá de 27 de outubro a 28 de novembro, com auditoria da PwC. Os vencedores serão anunciados na cerimônia marcada para 3 de dezembro, no Vibra São Paulo, na capital paulista.

Por falar em Nizan

Nizan e a esposa, Donata Meirelles, receberam amigos para jantar em torno do Alô Alô Bahia, terça-feira, em São Paulo. O encontrou aconteceu no restaurante do Hotel Fasano, no Jardins. A noite foi das mais animadas e o assunto principal girou sob o crescimento do portal.

