Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:00

Baiano de Feira de Santana faz sucesso em São Paulo com sorveteria de sabores nordestinos
Baiano de Feira de Santana faz sucesso em São Paulo com sorveteria de sabores nordestinos Crédito: @acordechocolates

A saudade dos sabores da infância levou o feirense Anderson Maciel Boeira, de 44 anos, a mudar de vida em São Paulo. Natural de Feira de Santana, o baiano deixou a carreira de desenvolvedor de interfaces para empreender no ramo gastronômico e abriu, em 2022, a sorveteria Cangote Sorvetes, especializada em sabores nordestinos. Localizada na Vila Buarque, no centro da capital paulista, a casa caiu no gosto do público ao oferecer delícias como cajá, siriguela, queijo coalho, graviola, acerola e até sorvete de bolo de rolo. O espaço já atrai até 8 mil clientes por mês.

O investimento inicial foi de R$ 50 mil, e Boeira começou sozinho. Hoje, a Cangote conta com uma equipe de cinco pessoas e já se prepara para crescer: uma nova unidade será inaugurada entre dezembro e janeiro na Galeria Metrópole, também no centro de São Paulo, em parceria com a padaria Na Fila do Pão. A expectativa é atingir até 12 mil clientes mensais somando as duas lojas. Além da expansão física, o empreendedor planeja abrir uma cozinha de produção centralizada para fornecer sorvetes a cafés, restaurantes e projetos sociais, ampliando o alcance da marca que nasceu do afeto e da memória afetiva nordestina.

CEO da Liga do Catar é recebido em Salvador

CEO da Liga do Catar é recebido por Guilherme Bellintani em Salvador para discutir investimentos no futebol brasileiro
CEO da Liga do Catar é recebido por Guilherme Bellintani em Salvador para discutir investimentos no futebol brasileiro Crédito: Divulgação

O CEO da Qatar Stars League (QSL), Ahmed Abbassi, foi recebido nesta quinta-feira, em Salvador, pelo empresário Guilherme Bellintani para um jantar em sua residência. Acompanhado do diretor desportivo da Liga, o português Antero Henrique, o executivo está em visita ao Brasil para avaliar possíveis investimentos do Catar no futebol nacional — incluindo a aquisição de um clube para transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Bellintani é sócio da Squadra Sports, consultoria esportiva responsável pelos estudos que irão embasar os investimentos do Catar no Brasil. A empresa tem papel estratégico na análise de oportunidades e viabilidade de negócios no mercado esportivo nacional. Também participaram do encontro o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Cadu Santoro, e o empresário Paulo Pitombeira, que articulou a vinda dos dirigentes ao país.

Celebração especial

ACM Júnior e Rosário Magalhães
ACM Júnior e Rosário Magalhães Crédito: Divulgação

O empresário Antonio Carlos Magalhães Júnior, acionista da Rede Bahia, celebrou seu aniversário nesta quarta-feira em viagem à Oslo, capital da Noruega. A comemoração foi ao lado da esposa, Rosário Magalhães. ACM Júnior é pai de Renata Correia, diretora do Jornal Correio, e de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Em homenagem nas redes sociais, Neto destacou o carinho e admiração que o pai desperta: “Sempre que eu encontro alguém que conhece meu pai, eu escuto a mesma coisa: ‘Pô, Neto, seu pai é um cara incrível… que coração enorme, sensível, dedicado’. […] Hoje é dia de celebrar a vida desse exemplo que eu tenho a honra de chamar de pai. Feliz aniversário, pai. Te amo muito.” Discreto, o empresário costuma manter sua vida pessoal fora dos holofotes, mas é reconhecido por sua atuação nos bastidores da comunicação e da política baiana.

Lançamento

Divulgação
Sabrina Furtado, Carol Furtado e Silvana Rosemberg Crédito: Elias Dantas

A marca baiana Martha Paiva apresentou, nesta quarta-feira, sua nova coleção autoral intitulada “Florescer”, durante um almoço beneficente realizado na Casa Rosemberg, no bairro de Ondina, em Salvador. Parte da renda arrecadada com o evento será destinada ao Hospital Martagão Gesteira. Sob o comando de Sabrina e Carolina Furtado, a nova coleção marca uma nova fase da grife, com foco em peças atemporais, de alto padrão de acabamento e estética contemporânea. “Depois de três coleções cápsulas, fizemos uma curadoria especial para apresentar peças com o que gostamos de chamar de ‘básico com estilo MP’”, explicou Carolina.

Prêmio Caboré

Nizan recebendo indicação
Nizan recebendo indicação Crédito: Divulgação

O publicitário e estrategista de comunicação Nizan Guanaes, CEO da consultoria N.ideias, foi indicado ao Prêmio Caboré 2025, um dos mais importantes reconhecimentos da indústria de comunicação, marketing e mídia do Brasil. A premiação, criada em 1980 pelo Meio & Mensagem, celebra profissionais e empresas que se destacaram ao longo do ano em suas áreas de atuação. Nizan concorre na categoria Serviço de Marketing, representando a N.ideias, que se posiciona no mercado como um hub estratégico, com estrutura enxuta, foco em criatividade e resultados, sem seguir o modelo tradicional de agência de publicidade. A votação, aberta exclusivamente para assinantes do Meio & Mensagem, ocorrerá de 27 de outubro a 28 de novembro, com auditoria da PwC. Os vencedores serão anunciados na cerimônia marcada para 3 de dezembro, no Vibra São Paulo, na capital paulista.

Por falar em Nizan

Nizan e a esposa, Donata Meirelles, receberam amigos para jantar em torno do Alô Alô Bahia, terça-feira, em São Paulo. O encontrou aconteceu no restaurante do Hotel Fasano, no Jardins. A noite foi das mais animadas e o assunto principal girou sob o crescimento do portal.

Casamento coletivo

A segunda edição do Casamento Coletivo de Campinas de Pirajá, em Salvador, será realizada neste sábado e promete realizar o sonho de dezenas de casais da comunidade. A ação tem como objetivo principal proporcionar uma cerimônia digna a famílias de baixa renda, que muitas vezes não têm acesso aos altos custos envolvidos na oficialização do matrimônio. O evento conta com a participação voluntária de profissionais renomados do mercado de eventos da capital baiana, como Carol Peixinho Assessoria, o cerimonialista Fabrício Simões, as produtoras Beth e Camila Bahiense e a decoradora Duda Mandelli. Juntos, eles estão oferecendo estrutura, decoração e serviços de alta qualidade para transformar o dia em uma lembrança inesquecível para os noivos. A idealizadora da ação é a vereadora Isabela Sousa.

Mais recentes

Imagem - Chico Buarque dobra aposta no Prêmio Jabuti e surpreende com presença dupla na disputa

Chico Buarque dobra aposta no Prêmio Jabuti e surpreende com presença dupla na disputa
Imagem - Relatório-bomba: Instagram falha em proteger adolescentes e expõe jovens a conteúdos perigosos

Relatório-bomba: Instagram falha em proteger adolescentes e expõe jovens a conteúdos perigosos
Imagem - Veja um apanhado de coisas boas, úteis e divertidas pra fazer por esses dias

Veja um apanhado de coisas boas, úteis e divertidas pra fazer por esses dias

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’
01

Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
02

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
03

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
04

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão