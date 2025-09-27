EU TU, IA

Veja um apanhado de coisas boas, úteis e divertidas pra fazer por esses dias

Hoje, começamos com uma conversa séria de podcast e terminamos em piada sobre novela, com paradas em festa de rua, padaria irresistível, curso online e galeria de arte

Flavia Azevedo

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:00

Cintia Chagas Crédito: Reprodução/Instagram

Assisto e não julgo

Gostando ou não de Cintia Chagas, é importante assistir ao episódio mais recente (#1651) do podcast Inteligência Limitada. A entrevistada de Rogério Vilela é uma personalidade pública declaradamente conservadora que sofreu violência doméstica e agora vive sob ameaças, pedidos de prisão e litigância abusiva por parte do ex-marido. Numa conversa interessantíssima, ela conta a própria experiência, explica por que mulheres conservadoras (como ela) estão mais vulneráveis à violência masculina contra mulheres e - surpreendentemente - assume que as feministas estão mais protegidas. Para chegar até esse ponto da conversa, você vai ouvir várias bobagens antes. Mas tenha paciência.

Festa de San Gennaro chega a sua 6ª edição este ano Crédito: Divulgação

Gnocchi de vatapá com axé no Rio Vermelho

Neste sábado (27), das 10h às 22h, a Rua Borges dos Reis, no Rio Vermelho, mistura o sotaque e vira algo italiana para a VI Festa de San Gennaro. Além de marcar seis anos de evento, a edição celebra os 40 anos da axé music com cardápio que mistura Bahia e Itália. Tem gnocchi de vatapá, lasanha de camarão ao brie, arancine de costela, focaccia com stracciatella, pizzas, sanduíches e sobremesas como tiramisù, cheesecake e picolés artesanais (R$ 12 a R$ 60). Para completar, espetáculo infantil, set do DJ Roger’N Roll, show de Gerônimo e um momnte de outras atrações (@sangennarosalvador).

Esquecidos, mas pioneiros

Quarta-feira (1º), às 17h, a Academia de Letras da Bahia recebe a professora da USP Adma Muhana para falar sobre a primeira academia literária fundada no Brasil, que não foi no Rio, nem em São Paulo: foi em Salvador, em 1724. Chamada de “Academia Brasílica dos Esquecidos”, nasceu do ressentimento de letrados coloniais que não foram convidados a integrar a Academia Real de História Portuguesa, criada quatro anos antes em Lisboa. Por quase um ano, se reuniram para discutir história e literatura, até que os encontros foram suspensos. Adma, especialista em literatura portuguesa dos séculos XVI a XVIII, vai explicar o peso desse projeto esquecido e como ele ajuda a entender a vida intelectual da Bahia colonial. A palestra é gratuita e aberta ao público, com direito a certificado.

Forró Crédito: Shutterstock

História do Forró em quatro tempos

Se você quer entender um pouco mais desse som que a gente gosta de dançar, se inscreva no curso "História do Forró em 4 Tempos", organizado pelo Ponto de Cultura ForróSound com a Casa das Frô. São quatro encontros online com DJ Preta Barros, sempre às segundas de outubro (dias 6, 13, 20 e 27), das 19h às 21h, via Google Meet. O pacote inclui apostila multimídia, playlists comentadas, certificado e até 30 dias de acesso às gravações. Ao todo, são oito horas de mergulho na história do forró. Tem vagas gratuitas para mulheres negras e indígenas, mães solo e pessoas LGBTQIAPN+. Inscrições e infos pelo @forrosound.

Uma delicinha

Eu não sou do tipo que se emociona com padaria. Nem pão é lá minha paixão. Mas a @ahoritapadaria, no Rio Vermelho, me ganhou de primeira. Fui levada por Margot, provei de tudo e voltei carregada de pãezinhos e pastinhas. O espaço é fofo, silencioso, aconchegante e fica numa rua charmosa. Resumindo, é impossível não gostar. Fica na Rua Tupimambás, 423.

Galeria Mercado Modelo Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Arte sob o Mercado

Conforme você sabe, o subsolo do Mercado Modelo, que já serviu de depósito de pessoas escravizadas e ficou fechado por 15 anos, hoje abriga a Galeria Modelo. Estou aqui para lhe lembrar que o espaço vale a visita. Além de fotografias históricas do mercado, estão lá obras de Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. Este último com a instalação Lágrimas, formada por 15 mil lâmpadas suspensas que já viajaram o mundo e agora encantam debaixo do cartão-postal soteropolitano. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), mas às quartas é de graça. Funciona de terça a domingo, das 10h às 14h, e o ingresso também dá acesso à Casa das Histórias de Salvador (@galeriamercadomodelo).

Vale a galhofa

Na reta final de Vale Tudo, @chicobarney está em grande forma. Seus vídeos, sempre sarcásticos e bem-humorados, futucam todos os detalhes que a gente deixa passar, com a sagacidade de quem entende muito de cultura pop. Criticar e comentar novela faz parte do ritual de assistir desde os primórdios, e o Brasil sempre teve craques nessa arte. Chico renova a tradição com galhofa inteligente, do tipo que ri da trama sem deixar de levar o produto a sério. São, de longe, as análises mais engraçadas e certeiras desse desfecho.

