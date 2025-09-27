Veja um apanhado de coisas boas, úteis e divertidas pra fazer por esses dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:00
Assisto e não julgo
Gostando ou não de Cintia Chagas, é importante assistir ao episódio mais recente (#1651) do podcast Inteligência Limitada. A entrevistada de Rogério Vilela é uma personalidade pública declaradamente conservadora que sofreu violência doméstica e agora vive sob ameaças, pedidos de prisão e litigância abusiva por parte do ex-marido. Numa conversa interessantíssima, ela conta a própria experiência, explica por que mulheres conservadoras (como ela) estão mais vulneráveis à violência masculina contra mulheres e - surpreendentemente - assume que as feministas estão mais protegidas. Para chegar até esse ponto da conversa, você vai ouvir várias bobagens antes. Mas tenha paciência.
Gnocchi de vatapá com axé no Rio Vermelho
Neste sábado (27), das 10h às 22h, a Rua Borges dos Reis, no Rio Vermelho, mistura o sotaque e vira algo italiana para a VI Festa de San Gennaro. Além de marcar seis anos de evento, a edição celebra os 40 anos da axé music com cardápio que mistura Bahia e Itália. Tem gnocchi de vatapá, lasanha de camarão ao brie, arancine de costela, focaccia com stracciatella, pizzas, sanduíches e sobremesas como tiramisù, cheesecake e picolés artesanais (R$ 12 a R$ 60). Para completar, espetáculo infantil, set do DJ Roger’N Roll, show de Gerônimo e um momnte de outras atrações (@sangennarosalvador).
Esquecidos, mas pioneiros
Quarta-feira (1º), às 17h, a Academia de Letras da Bahia recebe a professora da USP Adma Muhana para falar sobre a primeira academia literária fundada no Brasil, que não foi no Rio, nem em São Paulo: foi em Salvador, em 1724. Chamada de “Academia Brasílica dos Esquecidos”, nasceu do ressentimento de letrados coloniais que não foram convidados a integrar a Academia Real de História Portuguesa, criada quatro anos antes em Lisboa. Por quase um ano, se reuniram para discutir história e literatura, até que os encontros foram suspensos. Adma, especialista em literatura portuguesa dos séculos XVI a XVIII, vai explicar o peso desse projeto esquecido e como ele ajuda a entender a vida intelectual da Bahia colonial. A palestra é gratuita e aberta ao público, com direito a certificado.
História do Forró em quatro tempos
Se você quer entender um pouco mais desse som que a gente gosta de dançar, se inscreva no curso "História do Forró em 4 Tempos", organizado pelo Ponto de Cultura ForróSound com a Casa das Frô. São quatro encontros online com DJ Preta Barros, sempre às segundas de outubro (dias 6, 13, 20 e 27), das 19h às 21h, via Google Meet. O pacote inclui apostila multimídia, playlists comentadas, certificado e até 30 dias de acesso às gravações. Ao todo, são oito horas de mergulho na história do forró. Tem vagas gratuitas para mulheres negras e indígenas, mães solo e pessoas LGBTQIAPN+. Inscrições e infos pelo @forrosound.
Uma delicinha
Eu não sou do tipo que se emociona com padaria. Nem pão é lá minha paixão. Mas a @ahoritapadaria, no Rio Vermelho, me ganhou de primeira. Fui levada por Margot, provei de tudo e voltei carregada de pãezinhos e pastinhas. O espaço é fofo, silencioso, aconchegante e fica numa rua charmosa. Resumindo, é impossível não gostar. Fica na Rua Tupimambás, 423.
Arte sob o Mercado
Conforme você sabe, o subsolo do Mercado Modelo, que já serviu de depósito de pessoas escravizadas e ficou fechado por 15 anos, hoje abriga a Galeria Modelo. Estou aqui para lhe lembrar que o espaço vale a visita. Além de fotografias históricas do mercado, estão lá obras de Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. Este último com a instalação Lágrimas, formada por 15 mil lâmpadas suspensas que já viajaram o mundo e agora encantam debaixo do cartão-postal soteropolitano. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), mas às quartas é de graça. Funciona de terça a domingo, das 10h às 14h, e o ingresso também dá acesso à Casa das Histórias de Salvador (@galeriamercadomodelo).
Vale a galhofa
Na reta final de Vale Tudo, @chicobarney está em grande forma. Seus vídeos, sempre sarcásticos e bem-humorados, futucam todos os detalhes que a gente deixa passar, com a sagacidade de quem entende muito de cultura pop. Criticar e comentar novela faz parte do ritual de assistir desde os primórdios, e o Brasil sempre teve craques nessa arte. Chico renova a tradição com galhofa inteligente, do tipo que ri da trama sem deixar de levar o produto a sério. São, de longe, as análises mais engraçadas e certeiras desse desfecho.
