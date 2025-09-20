Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja uma lista de coisas leves e extraordinárias pra fazer em casa, na rua a até no celular

Na curadoria desta semana, tem acarajé (mas não um qualquer!), aventura com ventos e velas, Mano Brown, extinção dos Beatles, cientistas que combatem absurdos, teatro que revisita clássicos e a escritora que resolveu publicar em um grupo de zap

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00

Mano Brown fecha temporada do mano a Mano
Mano Brown Crédito: Reprodução

Mano Brown fecha a temporada mandando recado

Depois da recente “polêmica” com Camila Pitanga (lembra?), Mano Brown soltou, nesta quinta (18), o último episódio da temporada do podcast Mano a Mano e o recado foi dado. Desta vez, oportunamente, ele e Semayat Oliveira chamaram a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa para conversar sobre saúde mental. O papo é tranquilo e elegante, não fala diretamente sobre qualquer treta, mas - de muitas maneiras - chama a atenção para o fato de que precisamos, todos, cuidar da cabeça. A entrevista está no Spotify e é absolutamente necessária.

O acarajé de Eliana
O acarajé de Eliana Crédito: Reprodução

Meu querido tabuleiro

Querendo ou não, toda pessoa soteropolitana precisa (necessita, é obrigada a) ter seu tabuleiro de acarajé preferido. Inclusive, se, ao responder à pergunta “qual é o melhor, em sua opinião?”, ela cita apenas os mais famosos, é prova de lamentável amadorismo. Justamente para não ser confundida com gente menos esclarecida nesse quesito, venho aqui declarar que, no momento, o dono do meu paladar é o Acarajé da Eliana (@acarajedaeliana1), que fica na Rua Arthur de Azevedo Machado, 497, Costa Azul. Há 30 anos.

Yesterday está na Netflix
Yesterday está na Netflix Crédito: Divulgação

O mundo em que os Beatles nunca existiram

Os meninos de minha casa decidiram assistir a um filme “antigo” nesta semana. Yesterday é de 2019 e conta a história de um apagão que acontece no planeta e faz com que um músico seja a única pessoa no mundo que se lembra de que a banda Beatles existiu. Jack, que tem paixão pela banda, começa então a tocar as músicas de seus ídolos como se fossem suas. Não divido essa paixão com o personagem, mas fui na onda dos rapazes e acabei me divertindo muito. É leve, curioso, suscita algumas reflexões bem atuais e está na Netflix.

O ator Carlos Betão
O ator Carlos Betão Crédito: Divulgação

Um encontro com Sargento Getúlio

Neste sábado (20), o Teatro NU traz uma leitura cênica de Sargento Getúlio, com o ator Carlos Betão. O evento inclui um encontro com o talentoso diretor e dramaturgo Gil Vicente Tavares, que vai compartilhar detalhes da adaptação do romance de João Ubaldo Ribeiro para o palco. Estreado em 2011, o espetáculo é sucesso em mais de 50 cidades e em festivais internacionais. Acontece das 13h30 às 15h30 na Caixa Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro. São 70 vagas, com classificação indicativa de 18 anos. Mais informações pelo telefone (71) 3421-4200.

Laura e Ana
Laura e Ana Crédito: Reprodução

Guerreiras da luta antipseudociência

Nesse Brasil povoado por curas “mágicas”, suplementos “indispensáveis” e dietas “infalíveis”, Laura Marise (farmacêutica, doutora em ciências biológicas pela UFRJ) e Ana Bonassa (bióloga, doutora em ciências biomédicas pela USP) construíram um oásis de lucidez. O projeto @nuncavi1cientista mistura informação séria com humor e já rendeu episódios emblemáticos, como o vídeo em que desmentiram a falsa relação entre vermes e diabetes. O episódio acabou virando símbolo da luta contra a pseudociência e mostrou o quanto a divulgação científica ainda enfrenta resistências. Tô viciada nelas.

Capa do livro lançado em 1978
Capa do livro lançado em 1978 Crédito: Reprodução

Sobre ventos, velas e naus

Li algumas vezes o primeiro livro de Aleixo Belov, A Volta ao Mundo em Solitário, quando eu ainda era quase criança. Mesmo tantos anos depois, ainda lembro da emoção que as histórias contadas por ele me causaram. É também por isso que visito e revisito o casarão amarelo de três andares do Largo do Santo Antônio Além do Carmo, sem nunca enjoar. O Museu do Mar (@museudomar.aleixobelov) também flerta com a moda de ser museu “sobre a coisa” e não “com a coisa”, mas está lá o Três Marias, veleiro antológico construído por Belov em 1976 e que se tornou o coração do museu. Também há lembranças de algumas viagens e, claro, vídeos com os projetos atuais e itinerários cumpridos pelo velejador. A entrada custa R$ 10 (meia) e crianças até cinco anos não pagam. Imperdível, de fato.

Joana criou um
Joana Rizerio Crédito: Reprodução

A escritora num grupo de zap

A escritora baiana Joana Rizerio criou um grupo no WhatsApp e incluiu meio mundo de gente boa. Aí, todo dia ela manda crônicas, as pessoas leem e fazem pix pra ela apenas se quiserem. Por exemplo, nesta semana ela postou uma que se chama Para Pernambués com amor e começa assim: “Estava pensando em meu pai. Em como foi significativo, do ponto de vista psicanalítico, resgatá-lo sem chinelos da rodoviária da cidade e devolvê-lo para lá na semana passada quando ele passou dos limites e tentou me ‘corrigir’ com a mão. Pensei naquela rua gostosinha e pobre para onde ele me levou a pé, uma viela cheia de motéis disfarçados...”. Quer ler mais? Manda um zap pra Joana no (71) 99184-8196 e pede pra entrar no grupo.

Siga Flavia Azevedo no Instagram @flaviaazevedoalmeida e compartilhe com ela suas dicas extraordinárias

Leia mais

Imagem - O ano é 2025 e o tesão está sendo tratado como reparação social

O ano é 2025 e o tesão está sendo tratado como reparação social

Imagem - Confira uma curadoria afiada para momentos extraordinários

Confira uma curadoria afiada para momentos extraordinários

Imagem - Só para mulheres: aprenda a reconhecer o “língua de mel” e se livrar desse problema

Só para mulheres: aprenda a reconhecer o “língua de mel” e se livrar desse problema

Mais recentes

Imagem - Com carro chinês, Chevrolet concorre com BYD Dolphin e GWM Ora 03

Com carro chinês, Chevrolet concorre com BYD Dolphin e GWM Ora 03
Imagem - Experiência feminina redesenha o mercado de trabalho

Experiência feminina redesenha o mercado de trabalho
Imagem - Ex-policial militar que matou o menino Joel passa a cumprir pena em regime fechado

Ex-policial militar que matou o menino Joel passa a cumprir pena em regime fechado

MAIS LIDAS

Imagem - Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes
01

Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
03

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista
04

Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista