Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’

Yan Inácio
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:05
Quatro meses depois de anunciar que estava começando uma dieta, o coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), revelou que enfrenta dificuldades para emagrecer e continua com o mesmo peso de antes: 170 quilos.
“No início da minha aposentadoria tentei fazer o regime, realmente não consegui, perdi um round e não foi uma guerra, continuo gordo. Me pesei hoje, estou com 170 quilos”, disse Marchesini em uma publicação nas redes sociais. O ex-comandante também afirmou que passou por problemas psicológicos porque não estava preparado para se aposentar.
“Preferi esse período de descanso, ficar em casa, refletindo. Na verdade dizem que é a tal da depressão, que eu não estava preparado para aposentadoria e realmente não estava, é preciso se preparar”, disse. Apesar dos problemas enfrentados, Marchesini anunciou que vai voltar a trabalhar e que iniciará um novo regime para perder peso.
“Vou começar segunda-feira meu regime, vou voltar ao campo de trabalho, vou buscar ocupação, minha família precisa, eu preciso trabalhar e nós vamos voltar aos poucos, estou bem, já descansei bastante”, concluiu. Vale lembrar que Marchesini teve a aposentadoria oficializada em uma portaria publicada pelo Governo do Estado em 11 de abril passado. A remuneração é de R$ 71 mil.
Antes disso, ele chegou a questionar a exoneração durante uma solenidade com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Disse que foi surpreendido e que ficou triste com a decisão.
"Quando tomei conhecimento que fui exonerado, não vou mentir, fiquei muito triste com o senhor [Jerônimo]. Não tenho raiva, mas aquele sentimento de dor. O que foi que eu errei para ser exonerado do Corpo de Bombeiros, uma instituição que eu lutei?", falou ele. O comentário inesperado surpreendeu o público.