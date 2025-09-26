Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’

Aposentado, coronel Adson Marchesini está com 170 quilos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:05

Coronel Adson Marchesini
Coronel Adson Marchesini Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Quatro meses depois de anunciar que estava começando uma dieta, o coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), revelou que enfrenta dificuldades para emagrecer e continua com o mesmo peso de antes: 170 quilos.

“No início da minha aposentadoria tentei fazer o regime, realmente não consegui, perdi um round e não foi uma guerra, continuo gordo. Me pesei hoje, estou com 170 quilos”, disse Marchesini em uma publicação nas redes sociais. O ex-comandante também afirmou que passou por problemas psicológicos porque não estava preparado para se aposentar.

“Preferi esse período de descanso, ficar em casa, refletindo. Na verdade dizem que é a tal da depressão, que eu não estava preparado para aposentadoria e realmente não estava, é preciso se preparar”, disse. Apesar dos problemas enfrentados, Marchesini anunciou que vai voltar a trabalhar e que iniciará um novo regime para perder peso.

coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Marchesini, durante o anúncio na rede social por Reprodução
Coronel Adson Marchesini por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Coronel Adson Marchesini por Carol Garcia/GOVBA
Fala de Marchesini surpreendeu o público por Reprodução/Redes sociais
coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por Reprodução/redes sociais
1 de 5
Marchesini, durante o anúncio na rede social por Reprodução

“Vou começar segunda-feira meu regime, vou voltar ao campo de trabalho, vou buscar ocupação, minha família precisa, eu preciso trabalhar e nós vamos voltar aos poucos, estou bem, já descansei bastante”, concluiu. Vale lembrar que Marchesini teve a aposentadoria oficializada em uma portaria publicada pelo Governo do Estado em 11 de abril passado. A remuneração é de R$ 71 mil.

Antes disso, ele chegou a questionar a exoneração durante uma solenidade com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Disse que foi surpreendido e que ficou triste com a decisão.

"Quando tomei conhecimento que fui exonerado, não vou mentir, fiquei muito triste com o senhor [Jerônimo]. Não tenho raiva, mas aquele sentimento de dor. O que foi que eu errei para ser exonerado do Corpo de Bombeiros, uma instituição que eu lutei?", falou ele. O comentário inesperado surpreendeu o público.

Leia mais

Imagem - Ex-comandante Marchesini questiona exoneração e alfineta Jerônimo: 'Me doeu muito'

Ex-comandante Marchesini questiona exoneração e alfineta Jerônimo: 'Me doeu muito'

Imagem - Fã de Coca-cola, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia inicia dieta

Fã de Coca-cola, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia inicia dieta

Imagem - Após reclamar de exoneração, ex-comandante dos Bombeiros se aposenta com salário de R$ 71 mil

Após reclamar de exoneração, ex-comandante dos Bombeiros se aposenta com salário de R$ 71 mil

Mais recentes

Imagem - Nova ‘Doce e Sonhos’ é inaugurada no Caminho das Árvores; confira espaço e preços

Nova ‘Doce e Sonhos’ é inaugurada no Caminho das Árvores; confira espaço e preços
Imagem - Câmara aprova uso da Bíblia como material de apoio em escolas de Salvador

Câmara aprova uso da Bíblia como material de apoio em escolas de Salvador
Imagem - Mutirão acelera julgamentos de casos parados há mais de cinco anos na Bahia

Mutirão acelera julgamentos de casos parados há mais de cinco anos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data
01

Governador anuncia mudança no pagamento do abono e precatórios; confira a nova data

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista
02

Inmet emite alerta de perigo para 343 cidades baianas; confira lista

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
03

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp
04

Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp