SAÚDE

Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’

Aposentado, coronel Adson Marchesini está com 170 quilos

Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 20:05

Coronel Adson Marchesini Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

Quatro meses depois de anunciar que estava começando uma dieta, o coronel Adson Marchesini, ex-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), revelou que enfrenta dificuldades para emagrecer e continua com o mesmo peso de antes: 170 quilos.



“No início da minha aposentadoria tentei fazer o regime, realmente não consegui, perdi um round e não foi uma guerra, continuo gordo. Me pesei hoje, estou com 170 quilos”, disse Marchesini em uma publicação nas redes sociais. O ex-comandante também afirmou que passou por problemas psicológicos porque não estava preparado para se aposentar.

“Preferi esse período de descanso, ficar em casa, refletindo. Na verdade dizem que é a tal da depressão, que eu não estava preparado para aposentadoria e realmente não estava, é preciso se preparar”, disse. Apesar dos problemas enfrentados, Marchesini anunciou que vai voltar a trabalhar e que iniciará um novo regime para perder peso.

“Vou começar segunda-feira meu regime, vou voltar ao campo de trabalho, vou buscar ocupação, minha família precisa, eu preciso trabalhar e nós vamos voltar aos poucos, estou bem, já descansei bastante”, concluiu. Vale lembrar que Marchesini teve a aposentadoria oficializada em uma portaria publicada pelo Governo do Estado em 11 de abril passado. A remuneração é de R$ 71 mil.

Antes disso, ele chegou a questionar a exoneração durante uma solenidade com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Disse que foi surpreendido e que ficou triste com a decisão.