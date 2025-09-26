CONFEITARIA

Nova ‘Doce e Sonhos’ é inaugurada no Caminho das Árvores; confira espaço e preços

Doceria une sabores novos aos tradicionais em cardápio gourmet com mais de 200 opções

Yan Inácio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:21

Inauguração da nova 'Doce e Sonhos' Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Quem gosta dos saudosos sabores de tortas como a black, a búlgara com sequilho e a ‘Verônica’, feita com bolo de chocolate e geleia de morango, já tem um novo lugar para chamar de seu. A nova 'Doce e Sonhos' passou por uma pré-abertura nesta sexta (26) e será inaugurada para o público geral no sábado (27).

Localizado no Espaço 180, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, o espaço tem um vasto cardápio de tortas doces e salgadas. Os preços vão de R$ 189, no tamanho médio, a partir de R$ 230 na versão grande.

Com um cardápio gourmet que inclui mais de 200 receitas assinadas pela nutricionista Kátia Sales, o novo empreendimento também aposta em novidades, como os sabores de pistache, chocolate com maracujá, limão siciliano e chocolate suíço. Já entre as tortas salgadas, a novidade é uma base de batata menos calórica, com sabores como carne com banana, camarão, bacalhau com alho-poró e batata com carne de fumeiro.

Nova 'Doce e Sonhos' 1 de 11

Além das tortas, a doceria também oferece docinhos, como brigadeiro, beijinho, nozes, prestígio e diversos tipos de salgados a partir de R$ 9,90. Com delivery e atendimento presencial, os clientes também terão opções de cafés, bebidas quentes e frias, pãezinhos, saladas e tortas geladas. A confeitaria conta com 44 lugares, música ao vivo, ambiente climatizado, equipe multiprofissional e manobrista.

O horário de funcionamento será estendido de segunda à sábado, das 9h às 19h e reduzido aos domingos, entre 9h às 15h.

Segundo Hildebrando Júnior, um dos sócios do novo empreendimento ao lado de Cleiton Rodrigues e Luiz Ricardo, a ideia é conquistar o público pela experiência. “A gente queria trazer uma coisa diferente, que é a experiência. A gente quer um bom produto, uma boa experiência, um bom ambiente. Queremos ofertar a oportunidade de se sentir acolhido. Essa é a proposta”, disse, durante a pré-abertura nesta sexta.

De acordo com o empresário, a Doce e Sonhos inaugurada nesta sexta é uma loja-conceito. Agora, os sócios querem expandir para atender a Região Metropolitana de Salvador (RMS). Vilas do Atlântico e Lauro de Freitas serão as próximas filiais, segundo Hildebrando, que também planeja lojas nos bairros da Barra, Graça e Ondina. Além de estabelecimentos em shoppings da capital.

Relembre a cronologia

A extinta Doces Sonhos teve início com uma família de Feira de Santana, apesar de nunca ter havido loja lá. Versões antigas do site da Doces Sonhos, acessadas pelo CORREIO em maio com o auxílio de ferramentas como a Wayback Machine, contam um resumo do surgimento: foi em 2001, com "dois irmãos que viram nas receitas da família uma oportunidade de negócio e um resgate às tradições das guloseimas de um outro tempo", segundo um texto disponível em 2016. Na época, a apresentação dizia que eram sete lojas - a de Vilas do Atlântico não existia.

Como a reportagem mostrou em maio, houve, contudo, uma separação de sociedade nos últimos anos. Em maio, a última loja - na Rua Pernambuco, na Pituba - fechou. Em agosto, contudo, um banner instalado no Caminho das Árvores fez o burburinho crescer e deu esperanças aos fãs das tortas clássicas.