PARA OS FÃS DE DOCE

Saudade da torta 'Verônica'? Nova 'Doce e Sonhos' já tem data de inauguração

Confeitaria vai funcionar em um espaço no bairro do Caminho das Árvores

Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:57

Nova Doce e Sonhos será inaugurada neste sábado (27) Crédito: Divulgação

Cerca de cinco meses após o encerramento das atividades de uma das docerias mais tradicionais de Salvador, os saudosos de tortas como a black, a búlgara com sequilho e a ‘Verônica’ (bolo de chocolate e geleia de morango) já podem comemorar. A partir das 9h deste sábado (27), a nova confeitaria Doce & Sonhos vai abrir as portas ao público.

A nova unidade será inaugurada no Espaço 180’, no bairro Caminho das Árvores. Ao CORREIO, a marca antecipou a inauguração e informou com exclusividade que o cardápio gourmet inclui 200 receitas exclusivas, assinadas pela nutricionista Kátia Sales. Mas um dos destaques é justamente o menu afetivo - ou seja, as receitas inspiradas na antiga ‘Doces Sonhos', que fechou sua última filial em maio deste ano. Na época, uma reportagem do jornal mostrou que o encerramento pegou clientes de surpresa.

Agora, a nova doceria terá 44 lugares, música, ambiente climatizado, equipe multiprofissional, manobrista e serviço de delivery. O horário de funcionamento será estendido de segunda à sábado, das 9h às 19h; e reduzido aos domingos, entre 9h às 15h.

Além do atendimento presencial, haverá também delivery. Os clientes terão opções de tortas por fatia ou inteiras, além de doces diversos, salgados, cafés, bebidas quentes e frias, pãezinhos, saladas e tortas geladas que compõem o cardápio multiespecial.

Leia mais A Doces Sonhos acabou? Entenda o que vai acontecer com as lojas fechadas da doceria

Segundo a empresa, a Doce & Sonhos pretende oferecer uma experiência gastronômica única, ao mesmo tempo em que retoma a essência das confeitarias nos anos 2000. A nova sede deve contar, ainda, com programações especiais de música ao vivo.

A marca não tem nenhuma ligação com os sócios da antiga Doces Sonhos. A nova gestão é dos empresários Hildebrando Júnior, Cleiton Rodrigues e Luiz Ricardo. Eles prometem se distanciar de tudo que é ‘mais do mesmo’. A proposta é unir memória, sabor e acolhimento, com um toque de nostalgia.

“A Doce & Sonhos nasceu do desejo de criar um espaço onde os baianos se sintam em casa, bem recebidos; em que cada sabor desperte uma memória ou uma emoção. Tudo foi pensado com muito carinho, nos mínimos detalhes, para que essa experiência seja completa do início ao fim. E é justamente por esse cuidado com quem vai nos visitar que decidimos fazer um ‘soft open’ antes da abertura oficial. É uma das maneiras de testar tudo com calma, sentir o espaço funcionando e garantir que tudo esteja pronto para receber o público do jeitinho que Salvador merece”, explica Hildebrando Júnior.

Relembre a cronologia

A extinta Doces Sonhos teve início com uma família de Feira de Santana, apesar de nunca ter havido loja lá. Versões antigas do site da Doces Sonhos, acessadas pelo CORREIO em maio com o auxílio de ferramentas como a Wayback Machine, contam um resumo do surgimento: foi em 2001, com "dois irmãos que viram nas receitas da família uma oportunidade de negócio e um resgate às tradições das guloseimas de um outro tempo", segundo um texto disponível em 2016. Na época, a apresentação dizia que eram sete lojas - a de Vilas do Atlântico não existia.

Como a reportagem mostrou em maio, houve, contudo, uma separação de sociedade nos últimos anos. Em maio, a última loja - na Rua Pernambuco, na Pituba - fechou. Em agosto, contudo, um banner instalado no Caminho das Árvores fez o burburinho crescer e deu esperanças aos fãs das tortas clássicas.

Já se tratava da nova Doce e Sonhos, liderada pelo três sócios do empreendimento. Desde então, eles anunciaram que o objetivo da nova marca era reunir tradição e inovação e relembrar os sabores que mantiveram clientes tão fiéis ao longo dos anos.

A nova Doce e Sonhos e a antiga Doces Sonhos 1 de 9

Serviço

Inauguração da Doce & Sonhos

Quando: 27 de setembro, sábado

Horário: a partir das 9h