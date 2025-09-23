EDUCAÇÃO

Enem 2025: 5 passos para conseguir uma Redação nota 1000

Professora orienta como garantir clareza, coerência e impacto

Thais Borges

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:22

Prova de Redação é uma das mais temidas do Enem Crédito: Shutterstock

Muitos estudantes veem a prova de Redação como a parte mais desafiadora do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De fato, a pontuação nessa etapa pode ser decisiva para a classificação final ou mesmo para a eliminação de um candidato.

Mas é possível seguir alguns passos estratégicos para garantir clareza, coerência e impacto na redação e, assim, conseguir uma nota. A professora Danielle Capriolli, coordenadora de Língua Portuguesa do Ensino Médio da Escola Bilíngue Pueri Domus, integrante das Escolas Premium do Grupo SEB, elaborou cinco passos para isso.

1. Domínio da norma culta

A avaliação não se limita à ortografia. Os avaliadores analisam pontos como concordância verbal e nominal, pontuação e acentuação, além da organização das orações. Segundo a docente, o domínio da norma culta se constrói com estudo e leitura frequente, que auxiliam na memorização de palavras e no uso correto em diferentes contextos.

2. Estrutura dissertativo-argumentativa

A prova do Enem exige um modelo bem definido: quatro parágrafos, sendo um de introdução, dois de desenvolvimento e um para conclusão com proposta de intervenção.

Na introdução, o estudante deve apresentar o tema; nos parágrafos centrais, os argumentos que demonstram a existência do problema; e no encerramento, uma solução viável, detalhando meios de aplicação e agentes responsáveis.

A proposta de intervenção precisa contar com cinco elementos obrigatórios: Ação (o que deve ser feito); Agente (quem fará essa ação, a exemplo de governo, escolas, famílias, ONGs, mídia etc); Modo/meio (como a ação será feita); Efeito (qual a consequência/objetivo da medida); Detalhamento (especificar melhor para mostrar viabilidade).

3. Interpretação da proposta

Ler com atenção os textos motivadores é indispensável, mas sem copiar trechos. O desempenho depende de uma combinação entre interpretação, repertório sociocultural e experiências pessoais, como leituras e vivências. “É o momento de mostrar o conhecimento construído ao longo do Ensino Básico”, diz Danielle.

4. Planejamento e coesão

A dica para organizar as ideias antes de escrever pode garantir clareza e progressão lógica. Incluir conectivos, como conjunções, advérbios e expressões conclusivas, é importante e mantém a fluidez.

“Cada parte da dissertação deve ter função clara: introduzir, desenvolver e concluir. No último parágrafo, termos como ‘portanto’ e ‘dessa forma’ ajudam a marcar o fechamento”, orienta a professora. Ela também alerta que não são permitidos desenhos ou marcas que identifiquem o candidato.

5. Leitura constante

Por fim, ter uma rotina de leitura ampla e diversificada é sempre uma das principais formas de se preparar. “Vale tudo: de obras obrigatórias dos vestibulares a bulas de remédio”, diz a professora. Além dos livros, a especialista recomenda podcasts e canais de notícias para ampliar vocabulário e repertório, elementos que enriquecem a argumentação.