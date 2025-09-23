Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enem 2025: 5 passos para conseguir uma Redação nota 1000

Professora orienta como garantir clareza, coerência e impacto

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:22

Prova de Redação é uma das mais temidas do Enem
Prova de Redação é uma das mais temidas do Enem Crédito: Shutterstock

Muitos estudantes veem a prova de Redação como a parte mais desafiadora do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De fato, a pontuação nessa etapa pode ser decisiva para a classificação final ou mesmo para a eliminação de um candidato.

Mas é possível seguir alguns passos estratégicos para garantir clareza, coerência e impacto na redação e, assim, conseguir uma nota. A professora Danielle Capriolli, coordenadora de Língua Portuguesa do Ensino Médio da Escola Bilíngue Pueri Domus, integrante das Escolas Premium do Grupo SEB, elaborou cinco passos para isso.

1. Domínio da norma culta

A avaliação não se limita à ortografia. Os avaliadores analisam pontos como concordância verbal e nominal, pontuação e acentuação, além da organização das orações. Segundo a docente, o domínio da norma culta se constrói com estudo e leitura frequente, que auxiliam na memorização de palavras e no uso correto em diferentes contextos.

2. Estrutura dissertativo-argumentativa

A prova do Enem exige um modelo bem definido: quatro parágrafos, sendo um de introdução, dois de desenvolvimento e um para conclusão com proposta de intervenção.

Na introdução, o estudante deve apresentar o tema; nos parágrafos centrais, os argumentos que demonstram a existência do problema; e no encerramento, uma solução viável, detalhando meios de aplicação e agentes responsáveis.

A proposta de intervenção precisa contar com cinco elementos obrigatórios: Ação (o que deve ser feito); Agente (quem fará essa ação, a exemplo de governo, escolas, famílias, ONGs, mídia etc); Modo/meio (como a ação será feita); Efeito (qual a consequência/objetivo da medida); Detalhamento (especificar melhor para mostrar viabilidade).

3. Interpretação da proposta

Ler com atenção os textos motivadores é indispensável, mas sem copiar trechos. O desempenho depende de uma combinação entre interpretação, repertório sociocultural e experiências pessoais, como leituras e vivências. “É o momento de mostrar o conhecimento construído ao longo do Ensino Básico”, diz Danielle.

4. Planejamento e coesão

A dica para organizar as ideias antes de escrever pode garantir clareza e progressão lógica. Incluir conectivos, como conjunções, advérbios e expressões conclusivas, é importante e mantém a fluidez.

“Cada parte da dissertação deve ter função clara: introduzir, desenvolver e concluir. No último parágrafo, termos como ‘portanto’ e ‘dessa forma’ ajudam a marcar o fechamento”, orienta a professora. Ela também alerta que não são permitidos desenhos ou marcas que identifiquem o candidato.

5. Leitura constante

Por fim, ter uma rotina de leitura ampla e diversificada é sempre uma das principais formas de se preparar. “Vale tudo: de obras obrigatórias dos vestibulares a bulas de remédio”, diz a professora. Além dos livros, a especialista recomenda podcasts e canais de notícias para ampliar vocabulário e repertório, elementos que enriquecem a argumentação.

Por fim, Danielle ressalta que os temas propostos no Enem sempre dialogam com a realidade brasileira. “Referências internacionais são bem-vindas, desde que conectadas ao contexto nacional. O repertório se constrói ao longo da vida, por meio de experiências e estudos. Lembrar dessas diretrizes fará diferença no dia da prova”, conclui.

Mais recentes

Imagem - Finlândia busca profissionais brasileiros: saiba quem pode se candidatar

Finlândia busca profissionais brasileiros: saiba quem pode se candidatar
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - No Wacken ou no 30 Segundos: metaleiro é tudo igual

No Wacken ou no 30 Segundos: metaleiro é tudo igual

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass
03

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira