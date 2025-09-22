OPORTUNIDADE

Finlândia busca profissionais brasileiros: saiba quem pode se candidatar

Campanha do país promete postos em que é possível liderar pesquisas de ponta e ter tempo para a vida fora do trabalho

Thais Borges

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:56

Finlândia Crédito: Shutterstock

A Finlândia lançou uma campanha global para atrair pesquisadores e especialistas de deep tech ao país. O projeto “Encontre Sua Superposição na Finlândia” (Find Your Superposition in Finland) tem destaque para alguns países, inclusive o Brasil. Segundo o governo finlandês, ao contrário de outros países que promovem vagas de emprego, a Finlândia oferta as chamadas ‘superposições’.

Nesses postos, de acordo com a visão do país, cientistas e especialistas podem liderar pesquisas de ponta e ter tempo para a família e a vida fora do trabalho. Assim, o país pretende, com a campanha, se posicionar como o destino ideal para profissionais internacionais que buscam oportunidades de carreira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Avaliada por diferentes rankings internacionais como o país mais feliz do mundo, a Finlândia oferece uma combinação rara de fatores que a tornam especialmente atraente para quem busca não apenas uma carreira, mas também qualidade de vida.

De acordo com a Business Finland e a Work in Finland, agências oficiais do governo finlandês, a campanha “Superpositions” pode ser uma ponte entre o país e os principais talentos do exterior, com destaque para o Brasil.

A iniciativa busca simplificar a jornada de quem considera mudar-se para a Finlândia a trabalho, oferecendo informações detalhadas e confiáveis, incluindo orientações e contatos com empregadores. As pessoas podem participar explorando o site oficial da campanha, onde encontrarão oportunidades de emprego e instruções detalhadas sobre como se candidatar a vagas na Finlândia. Lá é possível encontrar universidades e empresas que estão contratando, além de participar de eventos online durante o outono europeu.

A campanha tem mostrado histórias reais de profissionais brasileiros que já se mudaram para a Finlândia. Um dos exemplos é o de Igor Limão Campos, 43 anos, que deixou o Brasil em 2020 para trabalhar como Lead 3D Artist na Fingersoft, desenvolvedora finlandesa de videogames sediada em Oulu.

Quando foi morar no país, Igor queria um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, a Finlândia chamou atenção também pelos altos investimentos em sua área de atuação. “Considero minha mudança para cá uma grande conquista pessoal, uma mudança de vida que me permitiu aprender muitas coisas novas”, conta.

Um dos principais aspectos da campanha é o envolvimento das universidades, que desempenham papel essencial na atração e integração de pesquisadores internacionais, a indústria e redes globais de financiamento.

Segundo a co-creation Specialist da equipe de Parcerias da Universidade de Tampere, Suvi Lammi, o ecossistema finlandês de deep tech é uma parte essencial da capacidade de inovação de longo prazo do país.