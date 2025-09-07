Acesse sua conta
Lacrou em Salvadô

Confira os melhores looks de rua

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:00

Confira nossa curadoria
Confira nossa curadoria Crédito: Helenildo Amaral

A consultora de imagem e brechozeira Maia Santos (@brechocafe) é daquelas que adora um bom garimpo e a gente já nota as escolhas certeiras na construção do look. A bermuda vintage casa bem com a blusa estampada, com uma pegada fresh que tem tudo a ver com a atmosfera soteropolitana.

 Uma bolsa de palha quando bem escolhida vira uma ótima companheira, também para looks urbanos, mostrando que a bag vai da praia às ruas com facilidade e cumpre muitos papeis.

Cheia de estilo, Silvia Amélia (@solararquitetura) apostou em uma cor só e botou para jogo um look casual para passear no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (@mac_bahia). O tom escolhido merece destaque, já que o verde não é uma escolha óbvia e ela ousou ao combinar até os pés com a mesma paleta.

Simone Ribeiro da Silva (@simone.ribsil) tirou a formalidade de uma peça mais clássica, como o casaqueto estruturado, quando combinou com um jeans mais amplo e apostou em um tênis comfy.  A escolha dos acessórios também imprime personalidade ao visu. 

A carioca Lunara Guimarães (luzguimaraes_) foi conferir uma exposição no Museu de Arte Moderna da Bahia (@bahiamam) com uma produção descontraída e cheia de bossa. A escolha do boné deu aquela pitada street certeira.

