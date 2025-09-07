VIOLÊNCIA

Comboio que ia encontrar o prefeito de Salvador no desfile do 7 de setembro é alvo de tiros

Dois homens em uma motocicleta dispararam contra os agentes de trânsito que integraram a equipe de escolta

Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:45

Prefeito Bruno Reis durante o desfile do 7 de Setembro, em Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O comboio da equipe de escolta do prefeito Bruno Reis que ia encontrá-lo no desfile do 7 de Setembro, na manhã deste domingo (7), foi alvo de disparos de arma de fogo por dois homens em um motocicleta.

De acordo com informações da Prefeitura de Salvador, por volta das 6h30, o comboio passava pelas imediações da Praça Lord Cochrane, entre os bairros do Garcia e Federação, e entre as avenidas Anita Garibaldi e Reitor Miguel Calmon, quando parou em um semáforo e dois homens que estavam em uma motocicleta sem placa atiraram contra os agentes de trânsito que integraram a equipe.

Ainda de acordo com a gestão municipal, os dois homens teriam descido da moto e iniciado os disparos. Em seguida, a equipe de segurança, que estava logo atrás, reagiu. Um dos suspeitos foi baleado e o outro fugiu.

O homem atingido foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), após a equipe da prefeitura ter acionado o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretária da Segurança Pública da Bahia. Em nota, a Polícia Civil informou que, após ser socorrido, o indivíduo morreu.

Com ele foi apreendida uma pistola modelo Tauros PT 59, calibre .380, um carregador e 5 munições.

Ainda segundo informações da prefeitura, a suspeita é que os dois criminosos acreditaram que seriam abordados pelos agentes de trânsito.

A Polícia Civil também revelou que o homem capturado era suspeito de cometer assaltos na região.