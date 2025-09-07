VIGILÂNCIA DO CRIME

Câmeras clandestinas de monitoramento são encontradas em bairro de Salvador

Os equipamentos foram retirados por policiais militares

Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:22

Câmeras clandestinas encontradas em Fazenda Coutos Crédito: Divulgação

Quatro câmeras clandestinas foram apreendidas pela polícia na manhã deste domingo (7), no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na Rua Santo Antônio, quando foram informados por populares de que haveria câmeras instaladas por criminosos na localidade.