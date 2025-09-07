Acesse sua conta
Câmeras clandestinas de monitoramento são encontradas em bairro de Salvador

Os equipamentos foram retirados por policiais militares

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:22

Câmeras clandestinas encontradas em Fazenda Coutos
Câmeras clandestinas encontradas em Fazenda Coutos Crédito: Divulgação

Quatro câmeras clandestinas foram apreendidas pela polícia na manhã deste domingo (7), no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na Rua Santo Antônio, quando foram informados por populares de que haveria câmeras instaladas por criminosos na localidade.

Assim que avistaram os equipamentos, os militares iniciaram a retirada. Todo material apreendido foi encaminhado à 5ª Delegacia Territorial.

