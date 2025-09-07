Câmeras clandestinas de monitoramento são encontradas em bairro de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:22
Quatro câmeras clandestinas foram apreendidas pela polícia na manhã deste domingo (7), no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na Rua Santo Antônio, quando foram informados por populares de que haveria câmeras instaladas por criminosos na localidade.
Assim que avistaram os equipamentos, os militares iniciaram a retirada. Todo material apreendido foi encaminhado à 5ª Delegacia Territorial.