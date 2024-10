SALVADOR

Quatro câmeras clandestinas são apreendidas em São Gonçalo do Retiro

A Polícia Militar da Bahia (PM) removeu quatro câmeras de videomonitoramento clandestinas instaladas no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. O equipamento foi localizado na manhã de sexta-feira (18), durante a Operação Força Total, por policiais da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)

Câmeras apreendidas

Com a apreensão desta sexta, a cidade de Salvador chegou a marca de, pelo menos, seis câmeras clandestinas desinstaladas das ruas do município, apenas em outubro.

Na última terça-feira (15), uma câmera clandestina foi encontrada por policiais militares da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua dos Frades, no Curuzu. No dia 08 deste mês, outra câmera foi removida pela PM na Rua Vitor Serra, no Pero Vaz. Os equipamentos também estavam instalados em um poste de iluminação.