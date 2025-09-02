Acesse sua conta
Idoso é feito refém após tiroteio na Federação

Ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:07

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um idoso foi feito refém na tarde desta terça-feira (2), na localidade conhecida como Alto da Bola, no bairro da Federação, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, guarnições intensificavam o patrulhamento na área quando se depararam com um homem de 18 anos e um menor de 17 anos.

Os suspeitos teriam realizado disparos contra os policiais da 41º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao perceberem a aproximação das guarnições. Durante a fuga, dois suspeitos invadiram um imóvel onde mantiveram a vítima refém. O local foi isolado, e outras equipes foram acionadas para fazer a negociação.

O idoso foi liberado cerca de duas horas depois da invasão. Ele não ficou ferido. Com os suspeitos, foram apreendidos armas, carregadores e munições. O menor foi levado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e o outro suspeito deve ser encaminhado para a Central de Flagrantes. 

