'Uber do tráfico': motorista de aplicativo é preso por suspeita de homicídio

Homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (2) na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:08

Homem teria participado de homicídio em maio
Homem teria participado de homicídio em maio Crédito: Divulgação

Um motorista de aplicativo de 27 anos foi preso nesta terça-feira (2), no bairro de Narandiba, em Salvador, pela suspeita de envolvimento na morte de Dinaldo Barbosa de Melo. O homem foi executado a tiros e teve o corpo abandonado em Pirajá, em maio deste ano. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é conhecido como "Uber do tráfico".

O apelido surgiu quando ele foi flagrado transportando drogas em seu veículo particular, modelo Chevrolet Celta, em junho. Investigações apontam que o homem participou do resgate de criminosos em confronto armado contra policiais militares na ocasião. Com o carro, foram apreendidas 54 porções e 30 embalagens individualizadas de substância semelhante à maconha, além de 203 tabletes do entorpecente. 

"O provável autor do homicídio faz parte de uma das facções mais temidas e tem base no estado do Rio de Janeiro. Houve o cumprimento do mandado de prisão e a apreensão do veículo utilizado para a prática do crime. Após o crime [homicídio de maio], o acusado foi preso novamente por estar com armas e drogas, além de provavelmente ter se envolvido em troca de tiros com policiais", detalha o delegado José Nélis, da 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador. 

A prisão desta terça-feira (2) foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), com apoio do Núcleo de Inteligência (NI), do Núcleo de Operações (NO) e do Grupo de Capturas (GCAP) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em cumprimento a mandado de prisão cautelar expedido pela 1ª Vara do Júri de Salvador.

