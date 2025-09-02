SALVADOR

'Uber do tráfico': motorista de aplicativo é preso por suspeita de homicídio

Homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (2) na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:08

Homem teria participado de homicídio em maio Crédito: Divulgação

Um motorista de aplicativo de 27 anos foi preso nesta terça-feira (2), no bairro de Narandiba, em Salvador, pela suspeita de envolvimento na morte de Dinaldo Barbosa de Melo. O homem foi executado a tiros e teve o corpo abandonado em Pirajá, em maio deste ano. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é conhecido como "Uber do tráfico".

O apelido surgiu quando ele foi flagrado transportando drogas em seu veículo particular, modelo Chevrolet Celta, em junho. Investigações apontam que o homem participou do resgate de criminosos em confronto armado contra policiais militares na ocasião. Com o carro, foram apreendidas 54 porções e 30 embalagens individualizadas de substância semelhante à maconha, além de 203 tabletes do entorpecente.

"O provável autor do homicídio faz parte de uma das facções mais temidas e tem base no estado do Rio de Janeiro. Houve o cumprimento do mandado de prisão e a apreensão do veículo utilizado para a prática do crime. Após o crime [homicídio de maio], o acusado foi preso novamente por estar com armas e drogas, além de provavelmente ter se envolvido em troca de tiros com policiais", detalha o delegado José Nélis, da 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador.