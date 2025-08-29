DECISÃO

Homem que matou professor da UFRB é solto após audiência de custódia

Wagner do Nascimento Ferreira deverá cumprir medidas cautelares

Maysa Polcri

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:05

Professor Fabrício Dalla Vecchia foi morto em briga de trânsito Crédito: Reprodução/UFRB

A Justiça determinou a liberdade provisória de Wagner do Nascimento Ferreira, suspeito de matar o professor universitário Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, na BR-324. O caso foi registrado na noite da última terça-feira (26), após uma briga de trânsito, em um trecho da via no bairro de Porto Seco Pirajá, em Salvador. Ele confessou ter atirado contra o professor.

A audiência de custódia foi realizada nesta sexta-feira (29), em Salvador. De acordo com a decisão do juiz Cidval Santos Sousa Filho, há indícios de que Wagner do Nascimento agiu em legítima defesa. A vítima dos disparos de arma de fogo, o professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), portava um facão no momento do crime.

"Da análise do conjunto probatório, constato a presença de elementos que indicam a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa. Do interrogatório do autuado, extrai-se que a vítima teria iniciado a agressão ao retirar um facão do porta-malas de seu veículo e partir em direção ao custodiado proferindo ameaças", pontuou o magistrado. O facão foi encontrado diante do veículo e ao lado do corpo da vítima, conforme relatório de investigação policial.

Wagner do Nascimento, que foi preso em um shopping center no bairro de São Cristóvão, deverá cumprir medidas cautelares. Entre elas, o comparecimento a todos os atos processuais e o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

O investigado também está proibido de se ausentar da comarca por mais de sete dias sem autorização judicial. O juiz determinou ainda a suspensão do seu registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), que o permitia possuir arma de fogo.

Relembre o caso

Na noite da terça-feira (26), a briga entre os dois motoristas na BR-324, na entrada de Porto Seco Pirajá, terminou na morte de Fabrício. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu na altura do Km 619, no sentido Feira de Santana, por volta das 18h45.

Um facão foi encontrado ao lado do corpo de Fabrício. Informações iniciais apontam que o objeto teria sido utilizado pela vítima durante o desentendimento. "Segundo relatos, ele desceu do carro com o facão e ameaçou outro motorista. A reação do homem ameaçado, no entanto, foi sacar a arma e atirar", contou um policial ao CORREIO, sem se identificar.

Quem era o professor

Fabrício Dalla Vecchia era professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), desde 2015, e músico. Ele era natural de Curitiba (PR) e atuava no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), em Santo Amaro, onde ministrava o curso de Música Popular Brasileira. Era trombonista e pesquisador, mas também engajado com a arte e a educação musical.

Em 2012, recebeu o título de doutor em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele já havia sido licenciado em Música pela Escola de Belas Artes do Paraná, em 2004.