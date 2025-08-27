Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor da UFRB e músico: saiba quem foi o homem morto a tiros em briga de trânsito na BR-324

Caso aconteceu na noite dessa terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:48

Fabrício Dalla Vecchia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, que foi morto a tiros após uma briga de trânsito na BR-324, era professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e trombonista. Na noite da última terça-feira (26), por volta das 18h45, ele se desentendeu com outro motorista na entrada de Porto Seco Pirajá, em Salvador, e a briga terminou em tragédia.

Natural de Curitiba (PR) e professor na UFRB desde 2015, Fabrício atuava no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), em Santo Amaro, onde ministrava o curso de Música Popular Brasileira. Era trombonista e pesquisador, mas também engajado com a arte e a educação musical.

Em 2012, recebeu o título de doutor em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele já havia sido licenciado em Música pela Escola de Belas Artes do Paraná, em 2004.

Além da dedicação profissional, era definido por colegas e alunos como um “ser humano cheio de paz e luz”. Em relato nas redes sociais, um professor de música da UFRB contou que foi ajudado por ele durante o início da formação, quando não tinha dinheiro para comprar um teclado e Fabrício lhe deu um de presente.

Por meio de nota, a UFBR manifestou pesar pela morte de Fabrício e decretou três dias de luto. “Neste momento de dor, a UFRB se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando força e serenidade para enfrentar esta perda irreparável. Sua memória e legado permanecerão vivos na história da instituição e na vida de todos que com ele conviveram”, escreveu.

A direção do Cecult declarou luto e anunciou a suspensão de todas as atividades acadêmicas no centro nesta quarta (27) e quinta-feira (28). “Ao registrarmos nossas condolências, manifestamos apoio e solidariedade aos amigos e familiares e a toda comunidade acadêmica”, disse.

A Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (Apur) também expressou pesar pela morte do professor. “Sua trajetória foi interrompida por um crime absurdo, mas o seu legado na construção da UFRB permanecerá vivo”, frisou.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), por sua vez, destacou que Fabrício “coordenava projetos que integravam prática artística e formação acadêmica, proporcionando experiências transformadoras a estudantes e à comunidade”.

 A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga as circunstâncias da morte de Fabrício, vítima de disparos de arma de fogo. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. "As oitivas de testemunhas e diligências investigativas são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e a motivação do crime", informou a Polícia Civil, em nota. Inicialmente, a informação é de que a vítima teria ameaçado o atirador com um facão, mas isso não está confirmado oficialmente. A arma branca foi localizada próximo ao corpo de Fabrício, na BR. Ele deixa uma filha e os pais.

Leia mais

Imagem - Homem morto em briga de trânsito na BR-324 ameaçou outro motorista com facão

Homem morto em briga de trânsito na BR-324 ameaçou outro motorista com facão

Imagem - Briga de trânsito acaba com um homem morto a tiros na BR-324

Briga de trânsito acaba com um homem morto a tiros na BR-324

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua