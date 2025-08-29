PERFIL VIOLENTO

Zelador que espancou moradora no Rio Vermelho foi denunciado por tentativa de homicídio em 2014

Justiça determinou a prisão preventiva de Osvaldo Ferreira Conceição nesta sexta (29)

Maysa Polcri

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:46

Homem foi flagrado carregando gasolina utilizada no incêndio Crédito: Reprodução

O zelador Osvaldo Ferreira Conceição, que espancou uma moradora de um prédio no Rio Vermelho, já havia sido denunciado por tentativa de homicídio em 2014. Dois anos antes, em 2012, ele confessou ter atirado duas vezes contra um homem no município de Vera Cruz. Nesta sexta-feira (29), a Justiça determinou a prisão preventiva de Osvaldo, que é suspeito de estuprar e tentar matar uma professora, além de ter ateado fogo no primeiro andar do edifício.

Durante audiência de custódia realizada nesta sexta (29), dois dias após o crime, o juiz Cidval Santos Sousa Filho ressaltou os antecedentes criminais do zelador para embasar a prisão preventiva. Ele ficará preso no Complexo da Mata Escura, em Salvador. O caso anterior aconteceu em 2012, quando Osvaldo Conceição tentou matar Wellington Moreira dos Anjos, em Vera Cruz. Ambos tinham uma rixa antiga.

Testemunhas contaram na época que o zelador abordou o homem na rua, sacou um revólver e tentou disparar contra a cabeça de Wellington, mas a arma falhou. A vítima correu e buscou abrigo na casa do primo, mas foi perseguida por Osvaldo, que invadiu a residência e efetuou quatro disparos, dois deles atingindo o abdômen e braço. Wellington afirmou que o agressor ainda recarregaria a arma para novos tiros, mas foi impedido por populares.

Osvaldo Conceição chegou a ser denunciado pelo crime de tentativa de homicídio em 2014, mas o tribunal do júri até hoje não foi marcado. A movimentação mais recente no processo aconteceu no dia 19 de agosto deste ano, quando a juíza Luana Marinez Geraci determinou que o denunciado fosse levado ao tribunal do júri.

A briga entre o zelador e Wellingnton era antiga. Anos antes, Osvaldo teria agredido o irmão de Wellington com uma pedrada no rosto, o que o levou a revidar com uma facada em Osvaldo. A tentativa de homicídio teria sido, portanto, uma vingança.

Na época, Osvaldo Conceição chegou a declarar que agiu em legítima defesa, tese que não foi aceita pela Justiça e pelo Ministério Público da Bahia, que ofereceu a denúncia.

Tentativa de feminicídio

O zelador suspeito de atear fogo em um edifício no Rio Vermelho, em Salvador, espancou uma moradora do prédio na madrugada de quarta-feira (27). A vítima de 48 anos foi violentamente agredida e está internada inconsciente no Hospital Geral do Estado (HGE).A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. O agressor, que se jogou do primeiro andar do prédio, recebeu voz de prisão e está custodiado na unidade de saúde.

A delegada Zaira Pimentel, responsável pelo caso, disse em entrevista que o caso inicialmente foi tratado apenas como incêndio. Mas, tão logo os primeiros moradores do prédio foram ouvidos, a polícia constatou que tratava-se de um caso a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"No hospital, nós constatamos que se tratava de uma situação de dano qualificado, pelo uso de substância inflamável (gasolina), e tentativa de feminicídio. Não porque o agressor e a vítima tivessem em um relacionamento, mas pela desconsideração da condição de mulher da vítima", explicou a delegada. Ela diz ainda que outros crimes estão sendo apurados pelos investigadores. A polícia investiga, inclusive, se o zelador desconfiava que seria demitido e que, por isso, teria se revoltado.

Relatos de assédio

Em janeiro do ano passado, a vítima registrou no livro de ocorrências do condomínio um episódio em que teria sido assediada pelo zelador. Ela narra que o homem a chamou para tomar vinho, em um sábado à noite, através de um aplicativo de mensagens. No relato, a mulher pede que sejam tomadas providências uma vez que ela se sentiu incomodada pela abordagem.

"Gostaria que alguma providência fosse tomada, pois como funcionário do prédio, o 'seu' Osvaldo tem obrigação de manter o devido respeito aos moradores e não lhes causar nenhum tipo de importunação", escreveu. Uma amiga da vítima, que é funcionária de um estabelecimento comercial localizado próximo ao prédio, confirmou os relatos de assédio e também disse, em depoimento, que é constantemente assediada pelo homem no local onde trabalha.