Turista é suspeito de filmar mulheres de biquíni em praia de Salvador

Inquérito foi instaurado para apurar o caso

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 14:32

Farol da Barra em Salvador
Farol da Barra em Salvador Crédito: @crdrone

Um turista do Rio Grande do Sul foi conduzido à  Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas) após ser acusado de filmar mulheres de biquíni na praia do Farol da Barra, em Salvador. As três mulheres, que são parentes, denunciaram o caso aos policiais por volta das 18 horas de domingo (31). Na delegacia, não foram encontradas provas de que o homem filmava as mulheres.

A Polícia Civil confirmou, em nota, que instaurou um inquérito para apurar o caso. A investigação preliminar apontou que o turista registrou imagens gerais da praia, sem direcionamento às mulheres que fizeram a denúncia. Elas foram identificadas como mãe, tia e sobrinha. 

O suspeito foi conduzido à Deam por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que foi acionada através do Centro Integrado de Inteligência Comando e Videomonitoramento (CICOMV) para dar suporte a um agente lotado no posto da GCM na Barra. O guarda municipal contou que recebeu a denúncia das mulheres e solicitou apoio na condução até a unidade policial. O turista foi liberado após prestar depoimento. 

