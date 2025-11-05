3 signos começam um novo ciclo de prosperidade nesta quarta-feira (5 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:00
Nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, três signos iniciam um novo ciclo de prosperidade e crescimento. A energia do momento abre caminhos para ideias criativas, boas parcerias e decisões que trazem resultados concretos. A prosperidade não é um golpe de sorte, mas consequência da clareza e do foco. E hoje, quem souber agir com confiança e precisão verá as portas se abrirem. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: A sorte começa a sorrir para você, e as oportunidades surgem em sequência. Sua mente está afiada e suas palavras têm poder. Use sua inteligência para se conectar com as pessoas certas - ideias que nascem hoje podem render bons frutos financeiros.
Dica cósmica: diga “sim” ao que desperta entusiasmo.
Características do signo de Gêmeos
Libra: Seu pensamento está voltado para o progresso e você começa a enxergar novas formas de crescer. Ensinar, aprender ou compartilhar conhecimento pode te levar mais longe. A prosperidade vem quando você se expressa com clareza e acredita no próprio potencial.
Dica cósmica: confie no seu valor e fale o que pensa sem medo.
Características do signo de Libra
Escorpião: Este é um momento de virada para você. A energia do dia te ajuda a repensar o que significa prosperar - talvez não seja sobre controle, e sim sobre fluidez. Deixe o passado e o medo ficarem para trás. Prosperidade é consequência de transformação interior.
Dica cósmica: abra espaço para o novo e observe como o universo responde.
Características de Escorpião