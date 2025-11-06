PF prende homem na Bahia por compartilhar pornografia infantil em grupo de internet

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:03
Um homem foi preso em flagrante em Barra da Estiva, na Bahia, durante uma ação da Polícia Federal voltada ao combate à pornografia infantil on-line. A operação, chamada Infância Segura, aconteceu na manhã desta quinta-feira (6) e teve como alvo o suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram diversos arquivos com cenas de violência sexual infantil no celular e no computador do investigado. Também foram localizadas mensagens que indicam sua participação ativa na troca desse tipo de conteúdo criminoso.
As investigações mostraram que o homem utilizava redes sociais para integrar grupos dedicados à disseminação de material de abuso infantil, interagindo com usuários de diferentes partes do país. Em um desses grupos, a PF identificou cerca de 1.270 membros envolvidos no compartilhamento de imagens e vídeos com crianças e adolescentes.
O material apreendido será encaminhado para perícia técnica, que deve ajudar a identificar outros suspeitos e a rastrear possíveis vítimas dos crimes.