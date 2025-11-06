SAÚDE

Bahia inaugura primeiro centro do Brasil para rastreamento do câncer de pulmão

Instituto ProPulmão une tecnologia, ciência e cuidado humano para transformar o diagnóstico precoce da doença que mais mata por câncer no mundo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14:06

O primeiro centro de rastreamento e cuidado integrado do Brasil voltado ao combate ao câncer de pulmão será lançado em Salvador Crédito: Divulgação

A Bahia está na linha de frente do combate ao câncer de pulmão com o lançamento do Instituto ProPulmão, o primeiro centro do Brasil dedicado exclusivamente ao rastreamento e ao cuidado integrado da doença. A inauguração oficial será realizada no dia 13 de novembro e marca um avanço histórico na prevenção e diagnóstico precoce de doenças torácicas, oncológicas e cardiovasculares.

O Instituto nasce com uma proposta inovadora: conectar ciência, tecnologia e compaixão para identificar pacientes de alto risco antes que a doença avance. Utilizando inteligência artificial e parcerias estratégicas com a Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer (FBCCC) e a Bristol Myers Squibb Foundation, o centro se baseia em mais de uma década de trabalho pioneiro em comunidades remotas do país.

“O nosso propósito é antecipar o diagnóstico e integrar o cuidado respiratório, oncológico e cardiovascular em um único ecossistema de prevenção”, afirma o cirurgião torácico Ricardo Sales, presidente do Instituto.

A iniciativa também se destaca por utilizar uma única tomografia de baixa dose para rastrear, simultaneamente, câncer de pulmão, doenças cardíacas e respiratórias. “É uma abordagem revolucionária que pode mudar o cenário da saúde pública no Brasil”, destaca Catharine Grimes, presidente da BMS Foundation.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo. No Brasil, são esperados mais de 32 mil novos casos até o fim de 2025, sendo quase 90% em estágio avançado. A Bahia concentra 17,9% desses casos, enfrentando desafios como baixa cobertura de saúde em áreas rurais e desigualdade no acesso ao diagnóstico.

O Instituto ProPulmão é fruto do Projeto ProPulmão, iniciado em 2012 com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein e da Universidade SENAI CIMATEC. Uma das ações mais impactantes foi a criação da Carreta da Saúde Respiratória, uma clínica móvel equipada com tomógrafo que percorreu cidades baianas levando rastreamento a comunidades desassistidas.

Além do diagnóstico, o Instituto investe em educação e prevenção, com foco na conscientização sobre os riscos do tabagismo e do uso de dispositivos eletrônicos. “Educar é prevenir. Precisamos atuar junto às escolas e comunidades para proteger as novas gerações”, reforça Almério Machado Jr, pneumologista do projeto.

O centro também vai atuar no manejo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), em parceria com a Fundação ProAR, e ampliar o rastreamento cardiovascular por meio da tomografia de baixa dose.

Para alcançar ainda mais pessoas, o Instituto planeja reativar sua unidade móvel de saúde, levando diagnóstico precoce a municípios de toda a Bahia. “É uma ferramenta transformadora”, afirma o radiologista César de Araújo Neto.

No Congresso Nacional, tramita o Projeto de Lei 2550/2024, que propõe instituir o rastreamento do câncer de pulmão como política pública nacional no SUS. O Instituto ProPulmão já se prepara para integrar essa nova realidade, estruturando um ecossistema completo de diagnóstico por imagem e procedimentos avançados, como biópsias guiadas por tomografia e ultrassom.