BAHIA

Homem é denunciado por importunação sexual e tenta subornar PMs para evitar prisão

Suspeito foi preso

Um homem foi preso por suspeita de importunação sexual no município de Capim Grosso, no norte da Bahia. Segundo informações, ele tentou subornar policiais militares em uma tentativa de evitar a prisão. O caso foi registrado na tarde do último domingo (11). >

O homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso em um hotel da cidade, após ser denunciado por importunação sexual de duas funcionárias do local. De acordo com a denúncia o suspeito fazia uso de drogas e praticava atos obscenos em uma área comum do estabelecimento. Ele também teria tentado atacar as duas mulheres.>