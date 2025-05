DESTINO TURÍSTICO

Moradores de Caraíva denunciam morte de guia em operação policial: 'Inocente e trabalhador'

Ação conjunta tinha como alvo um traficante que atua na região

A ação conjunta das policias estaduais e federal em Caraíva, destino turístico de Porto Seguro, no sul da Bahia, terminou com a morte de três pessoas no último final de semana. Uma das vítimas é o guia de turismo Victor Cerqueira, de 28 anos. Segundo moradores, ele não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. O homem alvo da operação, suspeito de tráfico, também foi morto. >