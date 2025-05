INSEGURANÇA

Caraíva: líder do tráfico em paraíso da Bahia é morto em confronto com a polícia

Homem que atuava como 'segurança' do traficante também foi morto na troca de tiros

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o líder da facção, identificado como Alongado, era suspeito de envolvimento com o tráfico de armas e de entorpecentes, homicídios, roubo e lavagem de dinheiro.>

No local do confronto, ainda segundo a polícia, um homem apontado com “segurança” do traficante também terminou atingido e não resistiu aos ferimentos.>