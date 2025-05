CARAÍVA

Facção ameaça comerciantes e impõe toque de recolher em paraíso turístico da Bahia

Caso foi registrado após morte de traficante em operação policial

A comunidade ribeirinha de Caraíva, em Porto Seguro, um paraíso turístico da Bahia, tem pousadas, restaurantes e barracas fechadas ao longo deste domingo (11) por determinação de uma facção criminosa. A ordem foi dada aos comerciantes de ‘forma presencial’ e pelas redes sociais após uma liderança do grupo criminoso ser morta em uma operação policial na noite de sábado (10). >

A reportagem teve acesso a publicações que avisam o toque de recolher e ameaças os comerciantes. “Quero deixar bem claro que é para fechar tudo e quem não colaborar vai estar sofrendo as consequências. Então, por favor, colabora com nós aí. Assinado: família ADM”, escreve um traficante em um post.>

A sigla usada na assinatura da mensagem faz referência ao nome da facção: Anjos da Morte (ADM). Na mesma mensagem, os bandidos explicam que o toque de recolher acontece por conta da morte do traficante que era conhecido pelo vulgo de ‘Alongado’. “Comunicado aí, família. Devido ao que ocorreu aí na favela, perdemos um irmão aí, entendeu?”, diz a mensagem enviada a comerciantes.>

Procurados pela reportagem, comerciantes confirmaram o toque de recolher e afirmaram que a comunidade está desértica. “Não tem ninguém na rua, não. Os comércios fecharam, perdemos o domingo com medo deles fazerem algo se abríssemos as portas. Pousadas, restaurantes e barracas estão fechados”, conta uma comerciante que prefere não se identificar por medo. >

Em imagens na beira do Rio Caraíva, é possível ver as barracas de comércio fechadas. O caso, inclusive, fez visitantes irem embora. “Os turistas assustados estão indo embora daqui com medo de morrer. Já avisamos para ninguém ficar na rua. A coisa está assustadora, eu estou dentro de casa por questões de segurança”, fala outro comerciante, que também não revela o nome.>