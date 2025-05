JOVEM ENGRAVIDOU

'Desesperador': desabafa ex-esposa de pastor preso por estuprar adolescente na Bahia

Joélia Maria nega conhecimento do crime

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2025 às 13:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

A pastora Joélia Maria, ex-esposa do pastor preso por suspeita de estuprar e engravidar uma adolescente com deficiência em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, negou conhecimento do crime - na época o casal ainda estava junto - e disse que se sentiu desesperada quando soube da situação. A declaração foi feita em entrevista ao Blog do Valente no domingo (11), um dia depois da prisão do líder religioso. >

"Para mim foi um grande susto. Recorri a um advogado e ele me explicou o motivo da intimação. Foi desesperador", desabafou. O relacionamento do casal durou oito anos. Conforme a Polícia Civil, o acusado, identificado como José Guaraciara, ia com a adolescente pregar no município de Valença e se aproveitava da deficiência da garota para cometer os atos sexuais. >

"Diante dessa situação, quero dizer que estou aqui para corresponder com minha caminhada, busco sempre a vontade de Deus. Tenho vivido esse momento no qual não conhecia [a ocorrência], não tive participação. [Na igreja], eu estava fazendo a parte de servir. Vivi uma momento de angústia, tristeza, mas estou aqui de pé. Toda ação tem um preço a ser correspondido na terra", declarou. A religiosa agradeceu as orações dos fiéis e pediu para que continuem intercedendo por ela. >

Família descobriu o crime

Joélia ainda disse que já deu depoimento e, pelo que via, o ex-marido tratava a vítima como "qualquer outra ovelha". "Não havia nenhum sinal que correspondia com esse ato [de estupro], afirmou. O crime foi descoberto pela família da vítima após verificarem mudanças no corpo da jovem e identificarem que ela estava grávida.>

O caso, então, foi denunciado à Delegacia do Núcleo de Atendimento à Mulher (NEAM) de Santo Antônio de Jesus. O mandado de prisão preventiva foi emitido pela Vara Criminal do município.

>

Após o crime ter sido descoberto e o suspeito interrogado pela polícia, o pastor fugiu e mudou de cidade. Por meio do processo de investigação e levantamento de campo, uma ação conjunta entre a NEAM de Santo Antônio de Jesus e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB) localizou o homem, e o mandado de prisão foi cumprido.>