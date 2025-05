FLAGRANTE

Condenado por estupro de vulnerável é preso enquanto conduzia van com passageiros na BR 324

O homem foi flagrado durante uma fiscalização da PRF

Condenado pela justiça por estupro de vulnerável, um homem de 43 anos, foi preso, na manhã dessa segunda-feira (5) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A prisão ocorreu na BR 324, nas imediações de Simões Filho. Em nota, a PRF informou que os agentes fiscalizavam a rodovia na altura do quilômetro 599 quando deram ordem de parada ao condutor de uma van de passageiros, emplacada em Conceição do Coité (BA). Na condução do veículo, estava um homem, 43 anos, residente na capital baiana. O crime também foi cometido em Salvador. >