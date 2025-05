BAHIA

Pastor é preso suspeito de estuprar e engravidar adolescente com deficiência

Após o crime ser descoberto e ele ser interrogado pela polícia, o acusado fugiu e mudou de cidade.

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de maio de 2025 às 10:00

Pastor foi preso em Salvador Crédito: Divulgação/PCBA

Um homem de 60 anos foi preso neste sábado (10), no bairro Pau Miúdo, em Salvador. De acordo com as investigações, ele atuava como pastor de uma igreja evangélica do município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, onde se aproveitou da confiança da família de uma adolescente com deficiência intelectual e cometeu o crime de estupro de vulnerável, tendo engravidado a vítima. >

De acordo com a Polícia Civil, o acusado - que não teve o nome divulgado - ia com a adolescente pregar no município de Valença e se aproveitava da deficiência da garota para cometer os atos sexuais. O crime foi descoberto pela família da vítima após verificarem mudanças no corpo da jovem e identificarem que ela estava grávida de quatro meses.>

O caso então foi denunciado à Delegacia do Núcleo de Atendimento à Mulher (NEAM) de Santo Antônio de Jesus, e o mandado de prisão preventiva foi emitido pela Vara Criminal do município.>

Após o crime ser descoberto e ele ser interrogado pela polícia, o acusado fugiu e mudou de cidade. Por meio do processo de investigação e levantamento de campo, uma ação conjunta entre a NEAM de Santo Antônio de Jesus e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (DEAM / CMB) localizou o homem, e seu mandado de prisão foi cumprido.>