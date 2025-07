FORA DE MODA

Força do streaming: acesso à TV por assinatura cai 41% em Salvador em cinco anos

TV paga está presente em menos de 100 mil lares da capital baiana, aponta Anatel

O número de adesão à TV por assinatura saiu de 155.971 em 2019 para 90.742 em 2024. A queda coincide com o período de alta disseminação do consumo de streamings, que nos últimos anos passou a ser um dos serviços de entretenimento mais populares entre os baianos. >

Em 2022, 1,5 milhão dos 4,9 milhões de domicílios baianos com televisão possuíam algum serviço pago de streaming de vídeo, o que representa 30,1% das residências. Os dados são do módulo sobre Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Não há recorte específico para Salvador. >

Outra pesquisa do IBGE, com intuito de verificar a finalidade do uso da internet, mostrou que 2,983 milhões de pessoas acessaram a internet para ver filmes e séries na Região Metropolitana de Salvador, no quarto semestre de 2023, ano do dado mais recente sobre o assunto. >