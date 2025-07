ACIDENTE

Caminhão atropela motociclista em acidente na Bahia; veja vídeo

Acidente foi registrado depois do caminhoneiro não dar seta

O incidente foi registrado por uma câmera de segurança e, nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima é atropelada nas proximidades da linha férrea. No vídeo, dá para ver que o motorista do caminhão não dá seta antes de fazer a curva. >

Sem a sinalização, a motociclista ultrapassa pela direita, o que é irregular, e acaba sendo atingida. Apesar do grande susto gerado pela imagem, a mulher é jogada para debaixo do caminhão e não é atingida pelos pneus do veículo de grande porte. >

De acordo com informações do g1, a Polícia Militar foi informada sobre o ocorrido, mas não atuou no momento, pois o acidente não teve gravidade. Felizmente, a motociclista saiu ilesa, mas sua moto foi danificada no acidente. >