ADOLESCENTE

Vítima de estupro denuncia padrasto após ser desacreditada pela mãe na Bahia

Suspeito foi preso

Um homem foi preso no município de Laje, no Centro Sul da Bahia, por suspeita de estupro de vulnerável. A vítima é uma adolescente, de 17 anos, enteada do suposto autor do crime. O suspeito foi preso em flagrante na manhã da última sexta-feira (9).>