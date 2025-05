CULINÁRIA REGIONAL

Conheça 11 lugares para comer lambreta em Salvador

Restaurantes soteropolitanos costumam preparar iguaria das mais variadas formas

Cozida, com azeite de dendê, maçaricada ou até gratinada, a lambreta é uma iguaria queridinha de todo bom soteropolitano raiz, independente da forma de preparo. Para consumir o marisco, não tem tempo ruim. A capital baiana não é a única fã de carteirinha do prato, na região do recôncavo e do litoral, a lambreta também é uma sensação. >