Visionário, Giorgio Armani construiu um império e redefiniu a moda com estratégia e marketing

O estilista faleceu na última quinta-feira (4), aos 91 anos; sua última aparição pública aconteceu em julho

Maria Landeiro

Circulava uma lenda urbana em Milão que dizia que, se você passasse pela porta da loja de Giorgio Armani, tinha grandes chances de dar de cara com o próprio, arrumando a roupa no manequim exposto na vitrine. Agora, no entanto, os manequins estão tristes e as vitrines, apagadas. O estilista faleceu na última quinta-feira (4), aos 91 anos. Sua última aparição pública aconteceu em julho, no desfile da coleção de Alta-Costura em Paris.

Nascido em Piacenza, uma cidade no norte da Itália, em 1934, Armani viveu a infância durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 18 anos, decidiu estudar medicina, mas largou o curso antes da metade e foi trabalhar como vitrinista na loja de departamentos La Rinascente, em Milão. Talvez por isso continuasse arrumando vitrines, mesmo sendo dono de um império bilionário que incluía grifes de moda - Giorgio Armani, Empório Armani e Armani Exchange (A|X) -, museus, hotéis, restaurantes, cafés, decoração e até um time de basquete.

A formação de Armani não veio das salas de aula, mas da combinação do seu bom gosto nato com os aprendizados das vitrines e do ateliê de Nino Cerruti, estilista de quem Armani foi assistente por quase uma década.

Em 1975, ele e seu companheiro, Sergio Galeotti, reuniram suas economias para abrir a marca que hoje é mundialmente famosa. O primeiro desfile foi feito no apartamento dos dois e, ali, Armani já trouxe a sua maior inovação: o terno desestruturado.

Naquela época, as roupas masculinas eram pesadas e largas. Os ternos eram feitos de tecidos grossos, como lã ou flanela, e em cores como preto, azul-marinho e cinza. Armani trouxe tecidos mais leves - como o linho e o jersey de lã - e em tons de verde-oliva, cinza-claro e azul-ardósia, um tom claro e mais acinzentado.

O sucesso foi tanto que suas secretárias o perguntavam: “Senhor Armani, por que não posso vestir algo assim também?”. No ano seguinte nasceu a linha feminina que, nos anos 80, conquistou as mulheres que entravam no mercado de trabalho corporativo e precisavam de roupas elegantes e confortáveis.

Seu estilo ganhou o mundo no corpo do ator Richard Gere, interpretando um acompanhante profissional no clássico Gigolô Americano (1980). O filme mostra um jovem Gere exalando elegância e sensualidade despretensiosa com ternos, camisas e calças assinados pelo estilista italiano. Dois anos depois, Giorgio Armani estampou a capa da revista Time, sendo o segundo estilista masculino a conseguir tal feito. Em 1957, a revista havia dado seu cobiçado espaço a Christian Dior.

A relação de Armani com o cinema só cresceu. Foi um dos primeiros estilistas a entender que vestir celebridades nos tapetes vermelhos era uma grande jogada de marketing, e seguiu fazendo figurinos para os filmes. São dele também os ternos usados por Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street (2013) e por Kevin Costner em Os Intocáveis (1987).

Armani chegou a protagonizar uma “rivalidade” com Gianni Versace, outro estilista italiano igualmente renomado, mas de estilo completamente oposto. Anos mais tarde, viria a escrever o prefácio da biografia de Gianni, confirmando o que todos já suspeitavam: era admiração mais do que qualquer outra coisa.

Ao longo de sua carreira, Armani construiu um império sólido, e suas grifes são algumas das poucas que, até hoje, não foram abocanhadas pelos grandes grupos de luxo que dominam o mercado da moda internacional de alto padrão.

O que fazia Giorgio Armani especial era sua capacidade de ter uma visão 360° sobre o seu negócio - algo tão raro nos criadores de moda. Ele conseguiu redefinir um estilo, teve o olhar aguçado de marqueteiro para ganhar os holofotes, foi estrategista para transformar seu nome em uma marca global e teve vigor para trabalhar até seu último suspiro.

Na Semana de Moda de Milão, que acontece no final deste mês, sua marca irá comemorar 50 anos. E não podemos dizer que Armani perdeu a festa. Na verdade, ele nos deu muitos motivos para comemorar.