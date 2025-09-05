Acesse sua conta
2 signos vão ganhar mais dinheiro em setembro; confira valor e datas para ficar de olho

Momento é de prosperidade e abundância

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 23:45

Setembro é de prosperidade para signos
Setembro é de prosperidade para signos Crédito: Reprodução

A prosperidade é um dos objetivos de quase todas as pessoas. Ser bem sucedido vai além de ter dinheiro, mas como aproveitar oportunidades e assim atrair prosperidade e abundância, sobretudo na carreira, para usufruir de momentos de qualidade na vida.

Signos do Zodíaco

O Astro Elias através de conexão com a astrologia explicou em detalhes como a prosperidade vai vir para alguns signos neste mês de setembro: será que o seu está entre eles?

Através da carta do oráculo de Áries, o Astro revelou através do tarô que uma das cartas foi a roda da fortuna, representando abundância e prosperidade em dinheiro. Então vale ficar de olho em oportunidades, que podem vir da maneira mais inesperada.

“A roda da fortuna é aquele calor no estômago, de que tudo vai dar certo e está ativada neste mês de setembro”, revelou Elias. Ao lado da carta de roda da fortuna, foram reveladas outras que podem representar pelo menos três contratos ou negócios que podem ser fechados nos próximos dias, especificamente nos dias 7, 13 e 18 de setembro.

“Você vai ter muita chegada de fortuna e está tão aberto que eu to achando que vão ser R$ 500 mil”, disse.

Já Touro também vem com a energia de prosperidade e dinheiro no bolso. A partir do tarô, Elias retirou a carta da serpente, um animal de terra, que ativa a prosperidade e proteção. Neste mês, touro deve brilhar no trabalho e conseguir levantar um grande projeto. “Fica de olho no dia 8 e até o dia 17, porque podem querer puxar o teu tapete”, revela sobre rivalidades no ambiente de trabalho.

